Gli allievi della scuola Marte in scena con “La Bella e La Bestia” all’Auditorium di Sant’Ambrogio

Appuntamento per domenica 19 gennaio alle ore 17 con lo spettacolo del grande classico della Disney

L’indimenticabile storia d’amore tra Belle e il principe trasformato in Bestia prende vita sul palco.

Ambientato nella Francia del XVIII secolo, lo spettacolo affronta il tema della vera bellezza, quella dell’anima, che trascende ogni apparenza.

La Bestia può tornare umana solo grazie all’amore puro, ma Belle riuscirà a vedere oltre le apparenze?

Interpretato dai giovani del corso avanzato di musical e diretto da Lia Locatelli, il musical è un omaggio ai valori senza tempo, che affascina grandi e piccini grazie a canti, danze e una scenografia che ricrea l’incanto di un classico sempre attuale.

Per prenotare vi invitiamo a consultare il sito (guarda qui) oppure a contattare il numero 375 614 0546 tramite WhatsApp

Dunque, vi aspettiamo numerosi domenica 19 gennaio alle ore 17:00 al Teatro di Sant’Ambrogio in via Lazzaro Papi 7, Varese, per vivere insieme un’intramontabile classico Disney!