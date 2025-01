Un cammino per la pace a Varese alla ricerca dei segni di speranza

Il prossimo sabato 18 gennaio 2025, la città di Varese sarà protagonista di un evento dedicato alla pace e alla speranza: “Pellegrini di Speranza: In Cammino per la Pace”

Il prossimo sabato 18 gennaio 2025, la città di Varese sarà protagonista di un evento dedicato alla pace e alla speranza: “Pellegrini di Speranza: In Cammino per la Pace”, un’iniziativa unica che invita la cittadinanza a riflettere sui segni di speranza attraverso un percorso simbolico e partecipativo.

Il programma si snoda in tre tappe significative – dedicate ai luoghi di cura e di educazione, al Carcere, al dialogo tra le religioni – ciascuna con un forte valore simbolico.

Il ritrovo è fissato per le 14.30 presso l’Istituto salesiano delle suore di Maria Ausiliatrice, in Via Monte Rosa, Varese: partendo quindi da un luogo di cura e di educazione. Qui verranno condivise testimonianze di sanità di frontiera e di educazione dedicata ai più giovani.

I partecipanti si trasferiranno poi alla cripta della chiesa della Brunella per un momento di riflessione sul tema delle carceri, ponendo l’accento su una giustizia che non dimentica la dignità umana. L’ultima tappa prevede infine una preghiera interreligiosa presso la basilica di San Vittore, simbolo di incontro e unità tra le diverse fedi.

L’evento, patrocinato dal Comune di Varese, è organizzato in collaborazione con numerose associazioni e realtà locali, tra cui Acli, Azione Cattolica, Caritas, Voce Ecumenica, Centro Studi Villa Cagnola, Scout Varese e Religions for Peace.