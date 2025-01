Pellegrini di speranza, torna la Marcia della pace di Varese

Il Centro Studi Comuni Orizzonti, associazione fondata nel 2023 da sette sindaci della provincia di Varese, con lo scopo di sostenere la riflessione culturale e valoriale sulla politica, invita rappresentanti delle istituzioni, operatori sociali, volontari, famiglie e tutti i cittadini sensibili ai temi della pace alla tradizionale Marcia della Pace di Varese, in programma sabato 18 gennaio 2025 dalle ore 14.30.

L’iniziativa, dal titolo “Pellegrini di speranza – In cammino per la pace”, si svilupperà attraverso tre tappe significative nel territorio varesino. Come ha ricordato il Presidente Mattarella nella Giornata della Memoria del 27 gennaio 2023: «la memoria è la chiave per mantenere viva la speranza in un futuro di pace. La pace è un impegno che richiede la consapevolezza dei diritti umani e il rispetto per la dignità di ogni persona».

Il percorso partirà dall‘Istituto salesiano Maria Ausiliatrice in Via Monte Rosa, dove si rifletterà sui luoghi di cura ed educazione con una testimonianza sulla sanità di frontiera. La seconda tappa prevede una sosta presso la cripta della chiesa della Brunella per un momento di riflessione sul tema delle carceri. L’evento si concluderà con una preghiera interreligiosa presso la basilica di San Vittore.

«In un momento storico segnato da guerre e tensioni internazionali – sottolinea Marco Cavallin, presidente del Centro studi Comuni orizzonti, – camminare insieme per la pace non è solo un gesto simbolico. Visitare luoghi di cura, di riabilitazione e di dialogo ci ricorda che la pace si costruisce partendo dalle nostre comunità, attraverso gesti concreti di solidarietà e inclusione».

All’evento sarà presente una delegazione dell’associazione che invita i sindaci del territorio a partecipare in veste ufficiale con la fascia tricolore. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Varese e organizzata da diverse associazioni religiose e laiche, vuole essere un’occasione di ricerca dei segni di speranza attraverso il dialogo tra le religioni e l’attenzione ai luoghi di cura, educazione e reinserimento sociale.

Per informazioni: centrostudicomuniorizzonti@gmail.com