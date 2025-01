A Varese un weekend più caldo, ma domenica arrivano pioggia e neve in quota

“La regione alpina si trova tra l’alta pressione atlantica e una bassa pressione sul Mediterraneo. Correnti fredde settentrionali valicano ancora per oggi le Alpi oggi con condizioni di bel tempo invernale. Domenica e Lunedì prevarranno invece le nuvole in arrivo da Sud, con clima meno freddo ma deboli piogge.“ La fotografia meteo delle prossime 96 ore arriva come di consueto dal Centro geofisico prealpino che spinge le previsioni e la tendenza per il tempo che farà anche sulla provincia di Varese al principio della prossima settimana.

PREVISIONI

Se dunque venerdì e sabato saranno giornate con un po’ di sole, domenica il tempo si guasterà.

Venerdì 17 all’alba estese brinate, foschia e qualche banco di nebbia in dissoluzione sulla bassa padana. In giornata ben soleggiato. Sabato “abbastanza soleggiato ma con nuvole di passaggio soprattutto sulla pianura e verso il Piemonte. Asciutto. Temperature in lieve rialzo.” Domenica “cielo nuvoloso. Qualche goccia di pioggia in pianura e deboli nevicate sulle Alpi oltre 1000 m”

TENDENZA

Lunedì 20 gennaio: nuvoloso. Deboli piogge, più continue su Piemonte e Lombardia occidentale. All’Est probabilmente asciutto. Clima più mite. Martedì 21: probabile ritorno del sole, temperature massime in rialzo fino 10/12°C.