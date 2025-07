Agenti a bordo sulla Linea V120 per viaggi più sicuri tra Varese e il Lago Maggiore

Un passo concreto verso una maggiore percezione di sicurezza per chi lavora sui mezzi pubblici e per chi ne usufruisce sta avvenendo, nelle ultime settimane, sulla linea V120 (ex N20), una delle colonne portanti del servizio extraurbano di Autolinee Varesine in quanto collega Varese ad Angera e Sesto Calende attraverso una lunga e capillare serie di paesi, da Barasso a Gavirate, da Besozzo a Ispra, sino a Ranco e Taino. Una tratta quotidianamente utilizzata da tantissimi lavoratori, ma anche da un numero crescente di utenti occasionali, tra i turisti in visita al territorio e i ragazzi che semplicemente vogliono trascorrere una giornata al lago.

Negli anni, su tale linea non sono mancati gli episodi difficili legati alle intemperanze di qualche singolo passeggero; per questo l’azienda ha voluto agire direttamente – anche a seguito dei numerosi e proficui momenti di confronto avuto in Prefettura – con i comandi della Polizia Locale dei vari Comuni attraversati dalla V120, allo scopo di intensificare e rendere capillare la presenza degli agenti a bordo dei bus. Non si tratta, ovviamente, di una pura azione “repressiva”, purtroppo necessaria quando autisti o verificatori devono chiamare in emergenza le Forze dell’Ordine proprio quando si registra la presenza di qualche utente esagitato: si tratta al contrario di un’azione preventiva, perché la sola presenza “fisica” della Polizia Locale (come si riscontra anche nelle azioni congiunte sulle linee urbane di Varese città) aumenta immediatamente la percezione di sicurezza per tutti e azzera sul nascere qualsivoglia situazione critica per gli utenti o per il personale.

Al momento, tali accordi di collaborazione sono stati ufficializzati con i Comandi della Polizia Locale di Gavirate, Bardello con Bregano e Malgesso e Besozzo: anche da parte di tutti gli altri Comandi per l’intera estensione della linea, da Luvinate sino a Sesto Calende, si è riscontrata una piena disponibilità che potrebbe tradursi, nelle prossime settimane, in un’ulteriore estensione di tali controlli.

«Continuiamo ad operare nel concreto per migliorare le condizioni di sicurezza in cui lavorano i nostri collaboratori e di cui usufruiscono i nostri utenti» spiegano da Autolinee Varesine, da cui tengono particolarmente a «ringraziare i Comandanti e gli Agenti impegnati in questi preziosi controlli quotidiani, il cui risultato è sotto gli occhi di tutti».