La notizia e l’intelligenza artificiale: riflessioni a Varese nel nome di San Francesco di Sales

Sabato 18, nel salone dei Padri cappuccini, un incontro per riflettere sul futuro del giornalismo prima della messa per il patrono dei giornalisti

(Foto di Geralt per Pixabay)

La comunicazione e il suo futuro nell’epoca dell’intelligenza artificiale saranno al centro dell’incontro organizzato da Radio Missione Francescana e dal Decanato di Varese nell’ormai tradizionale incontro che precede la funzione religiosa in occasione della festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’appuntamento è fissato per sabato 18 gennaio alle 10.30 nel salone dei Padri Cappuccini in viale Borri 109.

L’evento, che coinvolgerà non solo gli operatori dell’informazione ma anche più in generale chi è interessato ai temi della comunicazione, rappresenta un momento di riflessione in vista del Giubileo della Comunicazione indetto da Papa Francesco.

Silvano Petrosino, docente di Teorie della Comunicazione e Antropologia religiosa e media all’Università cattolica del Sacro Cuore, tratterà il tema “La notizia non esiste… tanto meno con l’intelligenza artificiale”. Introdurrà l’incontro, coordinato da Gianfranco Fabi, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Riccardo Sorrentino.

Al termine dell’incontro è prevista la celebrazione della Santa Messa concelebrata da don Franco Gallivanone, vicario episcopale, don Maurizio Cantù, decano della chiesa di Varese, e don Gabriele Gioia, prevosto della città.

Un’occasione importante per fare il punto sulle sfide del giornalismo contemporaneo e riflettere sul ruolo delle nuove tecnologie in un settore in continua evoluzione: per i giornalisti che parteciperanno sarà possibile ottenere crediti formativi.