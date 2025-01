La fabbrica dei baci in scena al Teatro S. Giovanni Bosco di Busto Arsizio

Domenica 19 gennaio alle ore 17 la rassegna di Teatro per ragazzi Primi Applausi propone a bambini dai 6 anni in su lo spettacolo della compagnia Intrecci teatrali

Nuovo appuntamento domenica 19 gennaio alle ore 17 con la rassegna di Teatro per ragazzi Primi Applausi. Sul palco del Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio la compagnia Intrecci teatrali porta in scena La Fabbrica dei baci, spettacolo di narrazione e musica dal vivo adatto ad un pubblico di grandi e piccini dai 6 anni in su.

Cosa succederebbe se un giorno i baci fossero vietati e dovessimo comprarli? Lo racconta la storia di Pennino che vive a Semprefreddo: qui i baci si comprano al supermercato. Ma quando dimentica di comprare un bacio per la Festa della mamma inizia un’avventura emozionante all’interno della Fabbrica dei Baci alla scoperta del vero significato dell’amore.

Ingresso unico a 6 euro.

Per info e prenotazioni scrivere ad arcadinoeteatro@gmail.com oppure whatsapp al numero 351 3751758.