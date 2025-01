Caronno Varesino si prepara per la Festa del patrono

due appuntamenti nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 gennaio per celebrare San Vincenzo Martire

La parrocchia di Caronno Varesino è lieta di festeggiare “San Vincenzo Martire” sab 18 e dom 19 gennaio.

Sabato 18 gennaio

ore 21.00, Spettacolo teatrale per bambini e famiglie “Che sarà?”, musical alla scoperta di Peter Pan, della compagnia “Fuori Tempo Massimo” presso il salone dell’Oratorio. Ingresso ad offerta libera;

Domenica 19 gennaio

ore 12.30, pranzo Giubilare di Comunità, sempre presso il salone “Alberto Sommaruga” dell’Oratorio

Manù: Tagliatelle fresche al ragù (in alternativa al pomodoro o in bianco), rotolo d’arrosto con patate, dolce di San Vincenzo, caffè e acqua (vino a parte).

Durante il pranzo sarà possibile partecipare ad un torneo di Kahoot, divertente gioco a quiz interattivo per grandi e piccini, alla scoperta del Giubileo e altro.

Prenotazione entro mer 15\01 presso la cartolibreria del paese.