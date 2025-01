Che fare con i bambini nel weekend del 17, 18 e 19 gennaio a Varese e nel Varesotto

La magia dei Falò di Sant’Antonio è una tradizione suggestiva a tutte le età e che scalda le serate di questo freddo weekend di gennaio. In programma per bambini e famiglie anche tantissimi spettacoli, storie e uno speciale evento a base di Mattoncini Lego.

FALÒ

SARONNO – Ultimo giorno venerdì per la Sagra di Sant’Antonio a Saronno con la spettacolare accensione di lucine nel borgo allestito al Parco degli Alpini alle 18.30, golosità e infine grande falò all’Oratorio San Giovanni Bosco dalle 21.15– Il programma

TRADATE – Tradate si accende con il Falò di Sant’Antonio in programma domenica 19 gennaio al tramonto in Piazza Mercato, dove sarà attivo per tutta la giornata uno speciale mercatino – Qui tutte le info

MERCALLO – Domenica la Giobia riporta in piazza Balconi il tradizionale falò cui affidare i bigliettini con i propri desideri per l’anno nuovo. Cioccolata calda, vin brulè e accensione della pira dalle 17.30 poi ridottata per tutti offerta dall’Amministrazione comunale – L’evento

TAINO – Sabato in oratorio c’è la tradizionale celebrazione del Falò di Sant’Antonio Abate dalle ore 17 con la benedizione degli animali e pizzocherata – La manifestazione

CERIANO LAGHETTO – Festa di Sant’Antonio sabato sera in Oratorio con cena lombarda, benedizione degli animali e falò – Leggi qui

EVENTI

VARESE – Un weekend all’insegna del divertimento e della solidarietà con i mattoncini LEGO® sabato e domenica CUS di Bizzozero con “Costruiamo un Sorriso”, mattoncino su mattoncino per raccogliere fondi a sostegno del Ponte del sorriso per i bambini in ospedale – L’iniziativa

TRADATE – Speciale viaggio per piccoli astronuti Dalle nebulose ai buchi neri, alla scoperta della vita di una stella il 19 gennaio all’EcoPlanetario del Parco Pineta a Tradate in occasione di una nuova Domenica di Porte aperte ai sentieri del Centro didattico scientifico – L’iniziativa

SOLBIATE ARNO – La Biblioteca invita i bambini dai 3 ai 5 anni a presentarsi venerdì sera alle 18.30 vestiti con il loro pigiamino preferito e un cuscino sottobraccio per lo speciale Pigiama book party promosso in collaboazione con Nati per leggere – Come partecipare

SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Burattini e orchestra danno vita a Pinocchio, storia di un burattino sabato pomeriggio al Teatro S.G. Bosco con il Corpo musicale Santa Cecilia di Locate Varesino e la Compagnia Roggero di Angera per un evento benefico – Lo spettacolo

VARESE – Domenica pomeriggio allo Spazio Yak va in scena O.Z. Storia di un’emigrazione, spettacolo per ragazzi dagli 11 anni che prende spunto dalla fiaba per parlare di migrazione, speranza e desiderio di cambiare – L’iniziativa

VARESE – Domenica pomeriggio all’Auditorium di Sant’Ambroglio gli allievi della scuola Marte portano in scena La Bella e La Bestia sul vero senso della bellezza – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Lo spettacolo di Intrecci Teatrali La fabbrica dei baci va in scena domenica pomeriggio al Teatro S. Giovanni Bosco per la rassegna di Teatro per ragazzi Primi Applausi – I dettagli

SARONNO – Domenica al Teatro Giuditta Pasta arriva “Arcipelago” luminoso gioco-spettacolo grazie all’installazione teatrale interattiva che ha vinto l’Eolo Award 2023 come miglior progetto per le nuove generazioni – Come partecipare

CARONNO VARESINO – Sabato 18 gennaio alle 21 in Oratorio va in scena lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie “Che sarà?”, musical alla scoperta di Peter Pan della compagnia “Fuori Tempo Massimo” . Ingresso ad offerta libera – Scopri di più

FILM E STORIE

VARESE – Domenica pomeriggio al cinema Nuovo di Varese la rassegna CinemaKids propone il film Disney Oceania 2, con nuove emozionanti avventure per la giovane Vaiana e il semidio Maui – Il film

VARESE – L’indimenticabile Pippi Calzelunghe inaugura i Sabati della meraviglia 2025 alla Libreria degli asinelli con un doppio appuntamento nelle mattinate di sabato 18 e 25 gennaio. Partecipazione gratuita – Leggi qui

CUVEGLIO – Sabato mattina in biblioteca per i babini dai 4 anni in su c’è English story time, con letture in inglese a cura di Emanuela Vincenzi, arte-terapeuta e insegnante della prima infanzia certificata italo-americana – L’iniziativa

ROVELLO PORRO – Sabato 18 gennaio in Biblioteca il primo incontro del ciclo “Leggimi qui, leggimi forte”, iniziativa per avvicinare alla lettura bambini e bambine di età compresa tra i 2 e i 3 anni – Qui tutte le info

SOMMA LOMBARDO – CARDANO AL CAMPO – LUINO – VENEGONO INFERIORE – Sabato mattina in biblioteca letture per tutti i bambini #piccolilettoriforti con Nati per leggere – Il programma

GIOCHI E LABORATORI

BUSTO ARSIZIO – Si intitola Cambio di identità la nuova Giocomerenda in programma a Palazzo Cicogna domenica pomeriggio per la rassegna Domeniche ai musei – L’evento

CASTIGLIONE OLONA – Domenica 19 gennaio visite guidate al tondo toscano in prestitoal Museo della Collegiata e “Un cerchio di amici per Signor Tond”: speciale percorso con laboratorio per bambini – Scopri di più

GALLIATE LOMBARDO – Riparte sabato 18 gennaio Sulle ali della Fantasia, la rassegna del sabato pomeriggio dedicata ai bambini per condividere una storia e un laboratorio a tema condotto da Miriam Falischia – Come partecipare

CARONNO VARESINO – Domen ica in Oratorio, durante il pranzo Giubilare in vista della Festa del Santo Patrono, grandi e piccini potranno partecipare a un torneo di Kahoot, gioco a quiz interattivo sul Giubileo – L’iniziativa

VARESE – In piazza Monte Grappa c’è la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

VARESE – Ai Giardini Estensi rimarrà aperta per tutto gennaio la Pista di pattinaggio sul ghiaccio – Qui tutte le info

LEGNANO – Sono ancora aperte anche le attrazioni natalizie come la Ruota Panoramica e la Pista di Pattinaggio a Legnano – Qui l’articolo

CUVEGLIO – Aperte le iscrizioni ai laboratori gratuiti di yoga per bambini, musica e ceramica per ragazzi promossi dall’associazione il Pargolario all’interno del progetto Spazi consapevoli – Qui tutti i dettagli

MAMMA E PAPÀ

ORIENTAMENTO SCOLASTICO – Prima che aprano le iscrizioni al prossimo anno scolastico – dal 21 gennaio al 10 febbraio – molte scuole aprono alle famiglie per nuove giornate di open day. Sabato mattina ad esempio è possibile conoscere le scuole dell’infanzia di Bodio Lomnago, Gurone a Malnate, Cuvio e Lissago a Varese– Speciale Orientamento scolastico

CASTELLANZA – In Valle Olona arriva un Centro per la Famiglia con servizi di supporto e spazi dedicati per promuovere il benessere delle famiglie nei 7 Comuni della Valle Olona – Scopri di più

PER TUTTI – La provincia si scalda con le celebrazioni per S. Antonio con falò, bancarelle e mercatini. Al Maga un seminario indaga le trasformazioni del design moderno mentre a Varese un cammino dedicato alla pace – Che fare nel weekend