Nuovo Open day alla scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate

L’Open day della Scuola materna Leopolda Frascoli di Gurone a Malnate si svolgerà sabato gennaio dalle ore 10 alle 12.

Per le famiglie sarà un’occasione in cui conoscere la scuola, le insegnanti e tutte le attività dell’offerta formativa, inclusi i vari laboratori avviati durante l’anno, sia per la sezione di scuola dell’infanzia per bambini dai 3 ai 6 anni, sia per la sezione primavera, dedicata ai bambini nati nel 2023 (dai 2 anni compiuti).

Per tutti i bambini iscritti è possibile attivare il bonus nido e usufruire del servizio di pre-asilo dalle ore 7.30 del mattino e di post-asilo, fino alle ore 18 nel pomeriggio.

La Scuola materna Leopolda Frascoli è in via Gen. Ravina 18 a Malnate.

Per confermare la propria partecipazione all’Open day contattare ai numeri 0332 974694 – 379 2708740 la scuola scrivere a scuolamaterna.frascoli@gmail.com.