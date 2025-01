Pippi Calzelunghe inaugura i Sabati della meraviglia 2025 alla Libreria degli asinelli

La prima protagonista dei Sabati della meraviglia 2025 della Libreria degli asinelli è l’indimentiabile Pippi Calzelunghe. Sabato 18 gennaio alle ore 11 la libraia Laura Branchini leggerà a tutti i bambini presenti in libreria la prima parte delle Avventure di Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren. Il sabato successivo, 25 gennaio, la seconda parte delle sue avventure, stesso posto, stessa ora.

Testarda, allegra, piena di fiducia in se stessa e nel mondo e soprattutto capace di dire la sua Pippi Calzelunghe è un personaggio da riscoprire in un’ora di divertimento assicurato per bambini e genitori (dai 4 anni in su).

Ingresso libero, non serve prenotare ma è necessaria puntualità.

Per chi lo desidera possibilità di una merenda a 7€ a base di focaccia e succo al Wise donkey bistrot della libreria di via Bagaini 14, a Varese.