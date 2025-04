Filtri d’amore per maghi all’Oasi Lipu della Palude Brabbia

Pensato originariamente per celebrare la Festa del papà in natura a marzo e poi annullato per maltempo, la favola itinerante Filtri d’amore per maghi andrà in scena sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia domenica 13 aprile alle ore 14.30.

Tra strani personaggi saranno proprio i bambini con i loro genitori i protagonisti della storia, anzi della missione da portare assolutamente a termine!

Il mago Maurk sta disturbando tutti gli animali della palude! Come fare per sistemare le cose?

Maghi e streghe aiuteranno i bambini a completare questa missione, ma il mago Maurk li ostacolerà nel loro obiettivo!

Niente paura, i bambini dovranno cimentarsi in prove e abilità, ma saranno aiutati da mamma e papà affinché la calma torni in palude!

Una merenda da gustare tutti insieme chiuderà l’esperienza con un momento di convivialità.

L’iniziativa è pensata per bambini dai 4 agli 8 anni. Prenotazioni a QUESTO LINK.

La donazione per partecipare è di 10 euro a bambino (6 euro per i soci Lipu).

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it.