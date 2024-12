Si accende “Il giardino delle Meraviglie”: la magia di luci e suoni porta il Natale ai Giardini Estensi

In migliaia anche quest’anno non hanno voluto rinunciare al momento magico dell’accensione delle luci di Natale ai Giardini Estensi di Varese, l’evento che dà il via alle feste in città.

Galleria fotografica Si accende lo spettacolo di luci ai Giardini Estensi di Varese 4 di 29

Puntuale alle 18,30 si è acceso lo spettacolo di luci e suoni che fino al 6 gennaio sarà visitabile tutti i giorni, dalle 18 alle 21 dal lunedì al giovedì e dalle 18 alle 22,30 dal venerdì alla domenica sera.

A comporre la magia del “Giardino delle Meraviglie”, quest’anno ci sono sette chilometri di fili di lucine, proiezioni natalizie sui 90 metri di facciata di Palazzo Estense, con musica di sottofondo e spettacoli che per il sesto anno consecutivo renderanno i Giardini il luogo incantato dove respirare l’atmosfera delle feste, farsi foto suggestive, portare i bambini per sorprenderli.

A completare l’offerta delle feste, la pista di pattinaggio e un’installazione interattiva luminosa.