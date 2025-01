L’asilo Infantile Sant’Anna di Bodio Lomnago si è rinnovato e invita bambini e genitori all’open day del 18 gennaio

L’Open Day sarà l’occasione per conoscere da vicino l’offerta educativa della struttura e scoprire le attività innovative proposte

L’Asilo Sant’Anna di Bodio Lomnago si è rinnovato e invita genitori e bambini all’open day di sabato 18 gennaio 2025, dalle dalle 10 alle 12 per un Open Day ricco di sorprese e novità.

Il rinnovato istituto accoglie bambini in tre fasce d’età:

Asilo Nido : per i più piccoli da 0 a 2 anni;

: per i più piccoli da 0 a 2 anni; Sezione Primavera : dedicata ai bambini di 2-3 anni;

: dedicata ai bambini di 2-3 anni; Scuola dell’Infanzia: per i bimbi dai 3 ai 6 anni.

L’Open Day sarà l’occasione per conoscere da vicino l’offerta educativa della struttura e scoprire le attività innovative proposte. Particolare attenzione sarà dedicata alla collaborazione intergenerazionale con i nonni di Villa Puricelli, una caratteristica distintiva dell’Asilo Sant’Anna che promuove valori di condivisione e solidarietà.

Un’opportunità unica per le famiglie di incontrare gli educatori, esplorare gli spazi e scoprire un luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano per offrire un’esperienza educativa unica.

Cronistoria dell’Asilo Sant’Anna di Bodio Lomnago

2022

Dopo la celebrazione del 125° anniversario dalla fondazione (1897), abbiamo eseguito la riqualificazione energetica dell’edificio, provvedendo inoltre alla sistemazione e riqualificazione delle sezioni.

2023

Abbiamo realizzato i “giardini sensoriali”: I percorsi sensoriali sono tre e sono stati realizzati in corrispondenza delle aule, quasi a rappresentarne un continuum all’esterno, verso il grande parco da oltre 5.000 mq che caratterizza la nostra scuola paritaria, in aggiunta al “cortile interno” verso il quale si affacciano tutte le aule, ricoperto da una imponente e luminosa piramide di vetro.

2024

Accordo di collaborazione fra l’Asilo S. Anna e Villa Puricelli (Residenza Sanitario Assistenziale) per la realizzazione del progetto “da 0 a 100 e oltre” , nonni e bambini protagonisti di un progetto per camminare insieme.

, nonni e bambini protagonisti di un progetto per camminare insieme. Apertura dell’Asilo Nido (grazie al supporto anche finanziario di Villa Puricelli e dell’Amministrazione Comunale), che completa il ciclo della scuola dell’infanzia: ASILO NIDO (0-2) SEZIONE PRIMAVERA (2-3) SCUOLA DELL’INFANZIA (3-6) … e “da 0 – 100 e oltre” per i progetti comuni con Villa Puricelli!



2025: Anno in cui tutti i progetti andranno a regime, si consoliderà l’Asilo Nido (già ai limiti di capienza!) e si realizzeranno tutti i programmi già approntati con Villa Puricelli.

Durante la giornata sarà possibile visitare la struttura, fare conoscenza con il gruppo insegnanti e partecipare a laboratori per preparare il carnevale.

E’ sempre possibile prendere un appuntamento per visitare l’asilo inviando una email all’indirizzo asilosantanna@gmail.com o chiamando il numero 0332947355