10 mila visite nel 2024 al Museo della Collegiata che riparte dal Tondo toscano

Dopo aver accolto oltre diecimila visitatori nel 2024, confermando la crescita di partecipazione alle proposte del Sesto Centenario, il Museo della Collegiata inaugura il 2025 con nuove iniziative legate al Tondo privato in prestito. Proseguirà infatti sino a domenica 26 gennaio la mostra “L’Adorazione del Bambino di Biagio d’Antonio. Collegiata natalizia in tondo toscano”, patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Castiglione Olona.

Per l’occasione, a partire da domenica 19 gennaio, sono in programma alcune visite guidate ad hoc cui si aggiunge un nuovo percoso con laboratorio per bambini intitolato “Un cerchio di amici per Signor Tond” (domenica 19 gennaio alle ore 15).

VISITE GUIDATE AL TONDO TUCCI

Protagonista è un armonioso tondo quattrocentesco, normalmente non visibile perché proveniente da collezione privata, opera di Biagio d’Antonio Tucci (Firenze 1445 circa – 1510 circa).

Biagio d’Antonio fu attivo nella Firenze di Lorenzo il Magnifico, ma anche a Faenza e a Roma, nello straordinario cantiere della Cappella Sistina.

Una luce nitida percorre le figure, limpidamente delineate, e il morbido paesaggio, in una composizione di delicato lirismo ed equilibrio formale. Giuseppe accudisce l’asino e il bue entro una costruzione che, nella sua nobile decadenza, racconta il tempo antico superato da una nuova età. Una pianticella dai rami esili, ma dalle radici tenaci, rende visibile la forza nascosta nell’apparente fragilità del Bambino. Gesù protende le braccia verso la Vergine, in ginocchio davanti a suo figlio, che è anche figlio di Dio, a cui si addice perciò l’adorazione.

La mostra è visitabile da mercoledì a domenica all’interno del percorso museale, ma per chi voglia sostare davanti a questo capolavoro sono offerte visite guidate dedicate all’Adorazione in prestito, a confronto con la Natività di Masolino.

Le visite guidate al tondo si svolgeranno giovedì 16 e 23 gennaio, alle ore 15.00, e domenica 19 gennaio, alle ore 11.00, a cura di Laura Marazzi.

La prenotazione è obbligatoria (didattica@museocollegiata.it) e costa 6 euro.

UN CERCHIO DI AMICI PER SIGNOR TOND

Sempre domenica 19 gennaio, alle ore 15.00, sarà proposta l’attività Un cerchio di amici per signor Tond, percorso con laboratorio per bambini da 5 a 11 anni.

Rotolando arriva il signor Tond, che fa un giro in Collegiata, Battistero e Museo. Incontra nuovi amici, tutti rotondetti: cerchi di pietra, occhi di luce, dischi d’oro e buchi color arcobaleno. Quante scoperte, parlando con rosone, oculo e aureole! E poi c’è il tondo di Biagio d’Antonio che vuole raccontare una storia a Tond.

Nel laboratorio tondi grandi, piccoli e piccolissimi si trasformano in cerchi colorati che si rincorrono.

L’attività dura un’ora e mezza ed è a prenotazione obbligatoria (didattica@museocollegiata.it). Il costo è di 6 euro a bambino (adulti 6 euro; biglietto famiglia per 2 adulti + 2 o più bambini 16 euro).

Il MUSEO LA COLLEGIATA – ORARI IN SINTESI

L’Adorazione del Bambino di Biagio d’Antonio

Collegiata natalizia in tondo toscano

Fino al 26 gennaio 2025

Da mercoledì a sabato > 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30

Domenica e festivi > 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone)