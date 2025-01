Allo Yak va in scena O.Z. Storia di un’emigrazione

Lo spettacolo per ragazzi dagli 11 anni prende spunto dalla fiaba per parlare di migrazione, speranza e desiderio di cambiare. Domenica 19 gennaio alle 17

La stagione del Teatro ragazzi di Spazio Yak torna domenica 19 gennaio alle ore 17 con O.Z, storia di un’emigrazione, spettacolo per ragazzi delle scuole medie (indicativamente dagli 11 ai 14 anni), della compagnia Eco di Fondo.

Sul palco Andrea Pinna, Libero Stelluti, Valentina Scuderi e Giulia Viana, diretti da Giacomo Ferraù in regia, prendono spunto dalla fiaba per parlare di migrazione, di speranza, del desiderio di cambiare la propria vita.

O.Z. STORIA DI UN’EMIGRAZIONE

A causa di un uragano, la nave da crociera su cui viaggia la piccola e viziatissima Dorothy, naufraga. Al risveglio, la bambina si ritrova catapultata in una realtà mai vista prima.

Comincia per lei un lungo cammino attraverso paesaggi meravigliosi ma anche terre devastate dalla guerra e dalla povertà.

Durante il percorso, Dorothy incontra persone incredibili, tra cui una ragazza che vuole conquistare il proprio diritto allo studio (lo spaventapasseri che desidera un cervello); un robot di guerra, un ex-soldato, che desidera riconquistare la possibilità di amare chi vuole (il taglialegna in cerca di un cuore); un disertore che tutti immaginano gloriosamente morto in battaglia (il leone codardo).

Tutti sono in viaggio verso O.Z. Verso la speranza, verso l’utopia di cambiare la propria vita.

Ma O.Z. è una finzione. O.Z. è solo una delle tante “Lampedusa” dei nostri giorni.

Lo spettacolo è scritto da Giacomo Ferraù, Giulia Viana e prodotto da Eco di fondo, con il sostegno di NEXT, laboratorio delle idee, Regione Lombardia 2014, con il patrocinio di Amnesty International Italia e Everyone Group.

COME PARTECIPARE

Spazio Yak è in piazza Fulvio de Salvo 6, alle Bustecche di Varese.

Biglietti – posto unico – diponibili online a 6€ + prevendita (prenotazioni a QUESTO LINK)

Biglietto in cassa: posto unico 8€

Possibilità di acquistare un abbonamento open per due spettacoli a QUESTO LINK.