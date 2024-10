Torna Latitudini 2024/2025, la rassegna teatrale diffusa sul territorio

Karakorum Teatro di Varese e Teatro Periferico di Cassano Valcuvia ancora uniti per una nuova stagione teatrale: è stata presentata la nuova rassegna Latitudini che si svolgerà in diversi comuni della provincia.

Un appuntamento oramai consolidato sul territorio nato con lo scopo di fare rete, collegare mondi, scoprire e valorizzare forme e linguaggi nuovi; tenere desta l’attenzione su ciò che accade di nuovo nel teatro e nella società. «A questo tendiamo e vogliamo, insieme, continuare a lavorare», spiegano gli organizzatori e direttori artisti delle due compagnie teatrali.

Ad illustrare le nuove proposte di Latitudini per i prossimi mesi del festival sono stati Paola Manfredi (qui il suo intervento) e Dario Villa di Teatro Periferico con Maddalena Vanolo, Stefano Beghi (qui il suo intervento) e Susanna Miotto di Karakorum, e Nicola Ceruti, presidente di Etre e del festival Luoghi (non) Comuni. Presente il sindaco di Cassano Valcuvia Claudio Bossi, l’assessore alla Cultura di Varese Enzo Laforgia, oltre a Malak El Fait, Elena Piccinelli e Rosanna Luisa Pasquot, assessori rispettivamente di Germignaga, Castello Cabiaglio e Masciago Primo.

Spazio YAK – VARESE

Dieci spettacoli (e un’installazione artistica) per dieci soci!

Quest’anno, la scelta degli spettacoli in cartellone nella stagione teatrale è stata affidata ai dieci soci dell’Impresa Culturale Creativa Karakorum SRL, che gestisce Spazio YAK. Una direzione artistica partecipata che ha voluto valorizzare i singoli e mettere al centro la mission e i valori di Karakorum: multidisciplinarietà, internazionalizzazione, innovazione, sostenibilità e inclusione sono le parole chiave dell’ottava stagione teatrale di Spazio YAK.

La stagione aprirà il weekend 25-26-27 ottobre con un’azione poetica collettiva: una veglia artistica per la pace. Spazio YAK rimarrà aperto per 48 ore non stop per ospitare l’installazione DEAR LAILA dell’artista palestinese Basel Zaraa, che potrà essere fruita da uno spettatore per volta. Un’azione per ribadire il valore civico dell’arte e del teatro, offrendo al pubblico della città non solo l’occasione per conoscere un artista internazionale, ma soprattutto quella per mettersi in gioco in prima persona e far sì che su temi drammatici come la guerra, non cali mai l’attenzione e rimanga sempre acceso il desiderio di porsi domande.

La stagione prosegue raccontando storie di formazione e riscatto, affrontando i temi -ancora scottanti della parità di genere e dell’inclusione, come in CHILOMETRO_42 di Progetto Superficie; proponendo soluzioni divertenti e fuori di testa al capitalismo attraverso la commedia di un giovane autore uruguayano in BREVE APOLOGIA DEL CAOS PER ECCESSO DI TESTOSTERONE NELLE STRADE DI MANHATTAN di La Filostoccola; riflettendo sul rapporto tra un individuo ferito e la società con MI MANCA VAN GOGH di Francesca Astrei; affrontando le tematiche della disabilità e inclusione con IL FIGLIO MIGLIORE di Quinta Parete, e sperimentando linguaggi teatrali differenti con lo spettacolo di figura PIANO B – LA RIVOLUZIONE DELLA GRANDE DRAGA.

Nel mese di febbraio, Spazio Yak si fa casa anche di grandi artisti, con lo spettacolo vincitore di due premi UBU (Miglior spettacolo di danza e Miglior Performer 2023), GLI ANNI di Marco D’Agostin con la danzatrice varesina Marta Ciappina.

Non mancheranno gli spettacoli firmati OFFICINA CARBONARA, neonata area di Karakorum dedicata alla produzione teatrale: ritorna, con una veste sempre nuova, VASI COMUNICANTI, spettacolo dedicato alle piccole grandi storie di confine tra Italia e Svizzera; IO E TE, una commedia agrodolce che racconta l’incontro e gli alti e bassi di una coppia; e infine le performance itineranti in cuffia E CIÒ CHE SARÀ, sul tema del cambiamento climatico, in collaborazione TEDxVarese, e PUGNI E BICICLETTE REDUX, una storia che racconta la Resistenza nella città di Varese.

La stagione di teatro è realizzata con il contributo di Comune di Varese e Regione Lombardia con il patrocinio di Provincia di Varese in partenariato con Confindustria Varese in collaborazione con ANPI Varese, TEDxVarese e LIBERA.

TEATRO PERIFERICO – CASSANO VALCUVIA

Latitudini entra nel suo 15° anno di vita e per il terzo anno consecutivo sarà “diffusa” tra diversi comuni dell’Alto Varesotto: Castello Cabiaglio, Germignaga, Luino, Masciago Primo e Montegrino hanno scelto di far parte della nostra flotta.

Salperemo come sempre dal Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. Ancora una volta il nostro cartellone scandaglierà territori poco esplorati, proporrà nuove forme, approfondirà la conoscenza di altre culture. Le compagnie ospiti provengono da tutt’Italia: Milano, Firenze, Livorno, Messina, Ragusa, Bolzano… Da sempre vicini ai temi civili e delle diversità, toccheremo argomenti legati alle fragilità (psichiatria, comunità per minori, migranti, abusi sulle donne, alzheimer), alla memoria (anarchismo, antifascismo, storie di quartiere) e al cambiamento climatico. Non mancheranno alcuni classici, come le fiabe di Biancaneve (Lo specchio della regina, del Teatro la Ribalta) e di Pinocchio (Geppetto 201, della Compagnia Dimitri/Canessa), rilette in chiave contemporanea e con le tecniche del teatro danza e del teatro d’ombra.

Visto il successo ottenuto la scorsa stagione, vi sarà una riedizione di Critical Mind, il progetto di allenamento alla critica per le nuove generazioni, e così alcuni degli spettacoli in programma saranno sottoposti allo sguardo curioso e attento dei ragazzi delle scuole del territorio.

Per finire, il festival Luoghi (non) Comuni promosso dall’associazione ETRE-Esperienze Teatrali di Residenza, quest’anno approderà a Cassano Valcuvia. Si svolgerà dal 15 al 17 novembre e comprenderà un panel, un incontro pubblico, un concerto e uno spettacolo: La scelta, una performance partecipata a cura di Roger Bernat, artista catalano conosciuto in Europa e nel mondo per la sua capacità di creare dispositivi in cui il pubblico dà forma alla performance. Lo spettacolo, prodotto da Qui e Ora, racconterà un’altra possibilità di fare programmazione culturale: dove le persone prendono parola.

Anche quest’anno, gli spettatori che non possono raggiungere il Teatro di Cassano con i propri mezzi potranno usufruire del servizio Teatribus. L’omnibus del teatro quest’anno avrà un aspetto “vintage” e condurrà il pubblico in un viaggio indietro nel tempo. Chissà che dal mangiacassette non riecheggino le note di una vecchia, allucinata, canzone dei Beatles…

Ognuno di noi ha tutto quello che serve

Cielo azzurro e mare verde

Nel nostro sottomarino giallo

(Trad. di Yellow Submarine, The Beatles)

La stagione di teatro è realizzata con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Regione Lombardia, e i Comuni di Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Germignaga, Luino, Masciago Primo, Montegrino Valtravaglia e con il patrocinio di Provincia di Varese

CARTELLONE

Sab 19 OTTOBRE – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale, Compagnia CarulloMinasi

UMANITÀ NOVA Cronaca di una mancata rivoluzione

Regia Cristiana Minasi

Con Giuseppe Carullo

Drammaturgia Fabio Pisano

I Moti di Reggio, i cinque anarchici morti sulla strada, sono la disturbante scheggia di un’Italia impazzita, sono l’eco di un “mito” andato a finire male. Una generazione, quella dei ventenni del ’68, che ha lottato e che ha perso, anzi peggio è stata strumentalizzata dal potere. Resistere alla tentazione di dimenticare.

TEATRO CIVILE

Spettacolo finalista Premio Dante Cappelletti (2023)

Compagnia vincitrice Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro (2017)

Dalle ore 18.00 del 25 ottobre alle ore 18.00 del 27 ottobre 2024

VARESE | Spazio YAK

Basel Zaraa

DEAR LAILA

Dear Laila è un’installazione intima e interattiva, per un solo spettatore alla volta. Racconta l’esperienza della guerra attraverso la storia di una famiglia, e utilizzando una narrazione fatta di ricordi e dettagli che mettono lo spettatore al centro dell’esperienza. La performance, della durata di 15 minuti, potrà essere fruita per 48 ore consecutive, come occasione di riflessione, un momento individuale ma anche collettivo in cui chi partecipa può lasciare un segno di pace attraverso la sua presenza. L’evento fa parte del progetto “30 giorni per donare” di Fondazione Comunitaria del Varesotto. I proventi delle donazioni andranno a finanziare eventi per il quartiere Bustecche sui temi dell’inclusione, l’accoglienza e la pace.

Sab 2 NOVEMBRE – ore 21

CASTELLO CABIAGLIO | Sala Polivalente

Beppe Casales

400

Di e con Beppe Casales

Collaborazione artistica di Matteo Crespi

400 è una passeggiata nel bosco con mia figlia Nina, per scoprire il nostro rapporto con quella cosa che chiamiamo natura. 400 è uno spettacolo contro il cambiamento climatico. Per ripensare completamente il nostro posto nel mondo. Perché non è possibile prendersi cura di ciò che non si conosce.

TEATRO CIVILE

Migliore attore Premio Mauro Rostagno (2021)

8 e 9 novembre 2024 – ore 21.00

VARESE | Spazio YAK

Progetto Superficie

CHILOMETRO_42

Scritto da Giovanni Bonacci

Diretto e interpretato da Angela Ciaburri

Musiche live by MUNENDO

Supervisione artistica Matteo Santilli

Lo spettacolo narra le tappe fondamentali della vita di Kathrine Switzer, la prima donna ad aver corso una maratona nella storia. Dalla prima infanzia alla pubertà, dal Liceo all’Università, Kathrine non è che il paradigma di una ragazza qualunque alla ricerca della propria identità. Le prime esperienze, la ricerca forsennata di modelli da seguire, la frustrazione nel non trovarli, la faticosa creazione di un proprio percorso, fino ad arrivare alla partecipazione alla maratona di Boston del 1967, alla quale non era permessa la partecipazione alle donne.

Sab 16 NOVEMBRE – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Roger Bernat FFF/Qui e Ora

[Progetto Luoghi Non Comuni*] La scelta

Progetto di Roger Bernat

Drammaturgia di Roberto Fratini e Marie-Klara González

Con Francesca Albanese, Silvia Baldini, Josephine Magliozzi e Laura Valli

Il pubblico prende il posto della direzione artistica del teatro per affrontare il difficile compito di scegliere. Divisi in tre sale diverse, ogni gruppo di spettatori guarderà diversi trailer, riprodurrà una serie di dibattiti e infine sceglierà uno spettacolo che farà parte della stagione del teatro dell’anno prossimo.

PERFORMANCE PARTECIPATA

In occasione del festival LUOGHI (NON) COMUNI*

Sab 23 NOVEMBRE – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Chille de la balanza

MANICOMIO, ADDIO! Contro tutti i muri

Di e con Claudio Ascoli e Sissi Abbondanza

E con Salomè Baldion e Sara Tombelli

Il racconto dell’incontro-scontro quotidiano tra Franco Basaglia e Franca Ongaro, e l’amore incondizionato che accompagnò un percorso impossibile. In occasione del 100° della nascita di Basaglia, per ri-creare comunità e parlare dell’oggi e dei suoi problemi: lavoro, parità uomo-donna, attenzione agli esclusi.

TEATRO CIVILE

30 novembre – ore 21.00 e 1 dicembre 2024 – ore 18.00

VARESE | Spazio YAK

Officina Carbonara

VASI COMUNICANTI

Testi di Stefano Beghi, Chiara Boscaro, Allegra De Mandato, Marco Di Stefano

Con Emanuele Arrigazzi, Susanna Miotto, Alice Pavan

Quattro nuove storie raccolte a cavallo del confine tra Ticino e Italia. Storie vere, storie straordinarie come solo la gente di confine sa raccontare. Il progetto Vasi Comunicanti, giunto alla sua sesta edizione, si è svolto nel 2024 nei comuni di San Fermo della Battaglia (CO), Balerna e Chiasso (CH).

Sab 7 DICEMBRE – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Gli Omini

CIRCOLO POPOLARE ARTICO Avventure su un’isola di ghiaccio

Con Francesco Rotelli e Luca Zacchini

Drammaturgia Giulia Zacchini

Maschere Eleonora Spezi

Due cacciatori, scesi dalla parte più estrema e disabitata della Groenlandia, aprono il Circolo Popolare Artico per raccontare storie di amicizia e solitudine, ispirazione e disperazione, dentro una natura immensa e potente. Il tutto per superare il periodo di buio e imparare a spingere l’orizzonte.

TEATRO PER FAMIGLIE

Premio Enriquez come “compagnia d’innovazione per la ricerca e l’impegno civile” (2014)

Premio Rete Critica come “miglior compagnia dell’anno” (2015)

13 e 14 dicembre 2024 – ore 21.00

VARESE | Spazio YAK

La Filostoccola

BREVE APOLOGIA DEL CAOS PER ECCESSO DI TESTOSTERONE NELLE STRADE DI MANHATTAN

Testo di Santiago Sanguinetti

Traduzione Teresa Vila

Regia Simone Luglio

Con Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna, Daniele Marmi, Simone Luglio

Responsabile tecnico Piermarco Lunghi

Quattro persone chiuse in un appartamento di Manhattan progettano un infallibile piano insurrezionale: in quello spazio simbolicamente centrale del capitalismo mondiale, diffonderanno un virus che aumenta la quantità di testosterone nel corpo, trasformando gli esseri umani in animali mossi dal puro istinto sessuale e dalla volontà di dominio, portando al crollo del sistema capitalista. L’idea rivoluzionaria, c’è. L’esito, improbabile.

“Buona fortuna compagni! Questo è il tempo della guerra!”

Sab 21 DICEMBRE – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Kairos

LE CASE CHE SIAMO Dare forma, abitare e raccontare le comunità per minori

Testi e regia Enrica Carini

Con Barbara Eforo

Una comunità è una casa del tempo: contiene trasformazioni profonde, custodisce corpi che crescono, cambiano, si liberano, per tornare ad avere il diritto di sognare. Le case che siamo è il desiderio di raccontare le comunità per minori attraverso il teatro. Perché un corpo e un teatro sono case in cui prendersi cura del tempo.

TEATRO PER FAMIGLIE

Sab 18 GENNAIO – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Teatro Periferico

I CASSETTI NON PARLANO

Regia Paola Manfredi

Con Valeria Borrelli, Giorgio Branca, Elisa Canfora, Alessandro Luraghi, Susanna Miotto, Laura Montanari, Raffaella Natali, Loredana Troschel, Dario Villa

Spettacolo sull’Alzheimer scritto a partire da interviste raccolte: il corto circuito che può generarsi nella mente dei malati tra i dati reali e i ricordi che riemergono in forma confusa. Situazioni familiari e vicende cliniche ambientate in vari contesti: la casa, lo studio medico, la RSA.

TEATRO DI PROSA

24 e 25 gennaio 2025 – ore 21.00

VARESE | Spazio YAK

Francesca Astrei

MI MANCA VAN GOGH

Di e con Francesca Astrei

All’interno di una visita guidata in un museo, il commento ad un quadro di Van Gogh da parte di una giovane guida turistica, si trasforma in un flusso di coscienza che tesse un legame tra la vita dell’artista olandese e l’esperienza di un’amica di infanzia della narratrice: storie apparentemente distanti, ma accomunate dalla violenza di una società in grado di rendere le scelte dell’individuo eterodirette.

Sab 1 FEBBRAIO – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Teatro Periferico

[Progetto Critical Mind**] IL DIARIO DI ANNA

Regia Paola Manfredi

Con Marco Bossi e Manila Tunesi

Il Diario di Anna Frank è stato letto, raccontato, trasposto per il cinema e per il teatro innumerevoli volte. In questa versione, i due giovani attori escono dalla convenzione teatrale, lasciano il palco e si rivolgono direttamente agli spettatori coinvolgendoli in alcuni giochi interattivi per farli riflettere sul significato, oggi, di “discriminazione”, “segregazione”, “razzismo”.

TEATRO DI MEMORIA

8 febbraio 2025 – ore 21.00

VARESE | Spazio YAK

Marta Ciappina, Marco D’Agostin

GLI ANNI

di Marco D’Agostin

con Marta Ciappina

suono e grafiche Luca Scapellato

luci Paolo Tizianel

conversazioni Claudio Cirri, Lisa Ferlazzo Natoli, Paolo Ruffini

video editing Alice Brazzit

scene Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

prodotto da VAN coprodotto da Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni e Fondazione CR Firenze, ERT / Teatro Nazionale, Piccolo Teatro di Milano | Teatro d’Europa, Fondazione I Teatri Reggio Emilia / Festival Aperto; tanzhaus nrw, Düsseldorf; Snaporazverein con il supporto di L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza Emilia-Romagna; CSC / OperaEstate Festival Veneto; Istituto Italiano di Cultura di Colonia / MiC-General direction of performing arts and tanzhaus nrw, Düsseldorf, as part of the NID international residencies program Qualcuno ha scritto che c’è una distanza incolmabile tra quel che è successo un tempo e il modo in cui ci appare ora, ammantato di una strana irrealtà. Gli Anni tenta di ricucire questo strappo: l’incandescente storia di Marta Ciappina invita gli spettatori a giocare con la propria memoria. Il suo corpo e gli occhi di chi la guarda intraprendono un viaggio che fa la spola tra il presente e il passato di ognuno, in una trama di andate e ritorni che confonde le storie, le canzoni e i ricordi. VINCITORE DI DUE PREMI UBU 2023 – MIGLIORE SPETTACOLO DI DANZA DELL’ANNO e MIGLIOR PERFORMER a MARTA CIAPPINA

14 e 15 febbraio 2025 – ore 21.00

VARESE | Spazio YAK

Officina Carbonara

IO E TE

Di Allegra de Mandato.

Un progetto di Arrigazzi\deMandato.

Regia Arrigazzi\deMandato

Con Emanuele Arrigazzi e Susanna Miotto e con la voce di Sofia Arrigazzi.

Scene e costumi di Erika Carretta.

Fonica Jacopo Trapani.

Una storia piccola e grande come la vita, una commedia agrodolce che racconta l’incontro e gli alti e bassi di una coppia, attraversando due decenni e affrontando le piccole e grandi “avventure” della quotidianità. Sempre in bilico tra la commedia e la tragedia tutto è racchiuso nell’intreccio tra dolore e allegria, noia e gelosia, nascita e malattie in una continua altalena di emozioni. Un dialogo serrato tra due personaggi “sghembi”, bizzarri e commoventi che creano un mondo a due, tra battute e disastri, liti e alberi di Natale. Io e Te è qualcosa che ci ricorda molto da vicino la nostra vita, creando empatia ma anche risate e commozione. Perché in fondo Io e Te siamo noi. Nessuno escluso.

Sab 22 FEBBRAIO – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Compagnia Dimitri/Canessa

GEPPETTO 201

Regia Elisa Canessa

Con Federico Dimitri e Andrea Noce Noseda

Geppetto, il babbo di Pinocchio… E se Pinocchio non esistesse? Se fosse solo un sogno? Una visione? Pinocchio è solo un pezzo di legno! Geppetto è un pazzo?! Può darsi. Ma il suo inseguire incessantemente un figlio che non esiste ci parla della luminosa resistenza di chi ha votato la propria vita a un sogno.

TEATRO D’OMBRA E D’ATTORE

Compagnia vincitrice Premio Nazionale per il Teatro Contemporaneo (2017)

Sab 1 MARZO – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Lilli Valcepina – Pontos Teatro

IO SONO QUI Lamonacadimonza

Di Gian Luca Favetto

Con Lilli Valcepina

La Monaca di Monza si presenta e rappresenta. Fa propri i racconti altrui. Attraverso le parole che pronuncia, ricompone in un mosaico i vari frammenti delle sue molte esistenze. Discute con sé stessa, si confessa. Cerca di capire, di capirsi. Ricuce insieme le sue anime di bambina, orfana, ribelle, penitente, in un unico cuore, un’unica voce.

TEATRO DI NARRAZIONE

7 e 8 marzo 2025 – ore 21.00

VARESE | Spazio YAK

Quinta Parete

IL FIGLIO MIGLIORE

Scritto e diretto da Enrico Lombardi

Regista assistente Alessandra Crotti

con Matteo Carnevali e Andrea Poggi

Un padre e un figlio che convivono in un’apparente e “normalissima” quotidianità.

Ma come in tutte le famiglie le cose semplici possono trasformarsi in sfide complesse e quasi nulla si conclude con un esito prevedibile.

Una relazione costruita su l’incondizionato e a volte dolorosissimo affetto che lega padre e figlio che si ritrovano ad affrontare insieme le grandi paura di un percorso di crescita.

Sab 15 MARZO – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Teatro Periferico

LA PAROLA ALLE DONNE

Regia Paola Manfredi

Con Valeria Borrelli, Elisa Canfora, Laura Montanari, Raffaella Natali, Loredana Troschel, Manila Tunesi, Federico Zanini

E con Emma De Luca, Emilia Vigliarolo Marrapodi, Daria Parii

La storia vera di un gruppo di donne che si ribella alla violenta dominazione degli uomini della propria comunità. Teatro Periferico presenta il suo primo studio verso un nuovo spettacolo -quasi tutto al femminile- in forma di “situazione drammatica”, format che il pubblico di Cassano ha già incontrato negli ultimi anni.

SITUAZIONE DRAMMATICA

21 e 22 marzo 2025 – ore 21.00

VARESE | Spazio YAK

Mon Coeur de Bois

PIANO B – LA RIVOLUZIONE DELLA GRANDE DRAGA

Creazione marionette, manipolazione, messa in scena: Sophie Hames

Drammaturgia: Sophie Hames

Spettacolo musicato e sonorizzato dal vivo: Simone Moretti

Consulenza regia: Luigia Calcaterra

Sound design: Simone Moretti

Light design: Simone Moretti

Produzione : Mon Coeur de Bois

Con il sostegno di: Smart soc.coop., IAC Centro Arti Integrate e Spazio 500

Piano b – La rivoluzione della grande draga

indaga i meccanismi di dominazione che, trasversalmente, si presentano sia nei contesti relazionali che nei sistemi più complessi andando quindi a mettere in luce le sovrastrutture che caratterizzano la nostra società. La cura, l’amore e l’unione sono delle possibili pratiche di superamento del terrore, della dominazione e del potere. Lo stile mitologico è un pretesto per avvicinare il pubblico alla narrazione, utilizzando gli archetipi come elementi di partenza per parlare del contemporaneo.

Sab 29 MARZO – ore 21

CASSANO VALCUVIA | Teatro Comunale

Teatro Periferico

ABDOULAYE E MAMADOU NON SONO MORTI

Regia Paola Manfredi. Con Abdoulaye Ba, Siaka Conde, Bintou Ouattara, Dario Villa

E con Camilla Barbarito (canto). Abdoulaye passa ore angoscianti su un barcone in mezzo al Mediterraneo, in preda a visioni e deliri. Si domanda se non sia per caso già morto e in viaggio verso il Paradiso. Ma dove sono gli altri 128 disperati che erano saliti con lui?

TEATRO CIVILE

5 e 6 aprile 2025 – ore 14.30

VARESE | Partenza da Osteria Irma

Officina Carbonara

E CIÒ CHE SARÀ

di Stefano Beghi e Allegra de Mandato

voci e progetto sono di Stefano Beghi

con Stefano Beghi e Susanna Miotto

organizzazione Maddalena Vanolo

un progetto di Karakorum Teatro in collaborazione con TEDxVarese

Una storia sulla fine del mondo, sul cambiamento climatico, su ciò che sarà il futuro… o meglio, su quello che potrebbe essere. E ciò che sarà è una passeggiata immersiva che conduce il pubblico fino alla cima di una montagna, fino in fondo alla strada, dove finisce ogni possibilità di andare oltre, là dove tutto finisce per forza, dove c’è posto solo per qualcosa di veramente nuovo. La performance, audioguidata con un sistema di radiocuffie, propone al pubblico un’esperienza collettiva di ascolto e fatica. Mette i partecipanti in contatto diretto con i segni del cambiamento climatico e, al contempo, con la storia del genere umano, con il suo bisogno di qualcosa di più, con il suo desiderio di futuro.

Sab 12 APRILE – ore 21

GERMIGNAGA | Ex Colonia Elioterapica

Santa Briganti

SHUMA

Di e con Peppe Macauda

Tratto da Shuma Tragliabissi di Dario Muratore

Una favola contemporanea nata da un fatto reale. Il 18 aprile 2015 c’è un naufragio nel Mediterraneo, il corpo di un ragazzo del Mali viene recuperato dal mare con una lodevole pagella cucita all’interno della propria giacca. In Shuma un bimbo cade in mare, incontra un cavalluccio marino e inizia un viaggio…

TEATRO CIVILE

Menzione speciale Premio Hystrio alla vocazione (2007)

27 aprile 2025 – ore 11.00, 15.00, 17.00

VARESE | Partenza da Piazza Monte Grappa

Officina Carbonara

PUGNI E BICICLETTE

testo, regia e voce narrante Stefano Beghi

con Riccardo Trovato e Sofia Kretschel

ripresa sonora Antonello Ruzzini

organizzazione Maddalena Vanolo

grafiche e materiali Riccardo Trovato

foto Giacomo Vanetti

Varese, 1944. Dopo i festeggiamenti per la caduta del fascismo, nel luglio del ‘43, l’occupazione nazista riporta la città in un clima di paura.

La vicinanza del confine con la Svizzera fa della città un luogo strategico per la resistenza, un punto di partenza per chi è costretto a scappare, per chi deve cercare rifugio altrove. In questo complesso e delicato equilibrio, in cui anche oggi è difficile saper prendere posizione, sono molti coloro che, a cavallo di una bicicletta, hanno attraversato le strade della città lottando per qualcosa che non bisognerebbe mai dare per scontato: la

libertà, la democrazia, la giustizia. René Vanetti, Calogero Marrone, ma anche Walter Marcobi, don Luigi Locatelli, Augusto Zanzi, i fratelli Morandi…

Pugni e biciclette è la loro storia, che, in fondo, è anche la nostra.

Sab 10 MAGGIO – ore 21

LUINO | Teatro Sociale

Teatro la Ribalta

[Progetto Critical Mind**] LO SPECCHIO DELLA REGINA

Testi e regia Antonio Viganò

Coreografie Eleonora Chiocchini

Con Jason Mattia De Majo, Maria Magdolna Johannes, Rocco Ventura

Lo specchio della Regina vede come protagonisti due improbabili personaggi della celebre fiaba di Biancaneve: una Regina affaticata dal dover essere sempre “la più bella del Reame” e il suo Specchio che, stanco di dover ripetere sempre “quello che fanno gli altri”, cercherà una via di fuga.

TEATRO DANZA

Compagnia vincitrice Premio dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro (2015), Premio speciale UBU (2018) e Premio Hystrio – Altre Muse (2021)

Sab 17 MAGGIO – ore 21

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA | Teatro Sociale

Alex Cendron – Arca Azzurra

AQUILE RANDAGIE credere disobbedire resistere

Di e con Alex Cendron

Regia Massimiliano Cividati

Il 9 aprile 1928 Mussolini dichiara la soppressione totale dello scoutismo in Italia. A Milano, un manipolo di giovani e adolescenti scout decide di disobbedire a una legge che sente ingiusta e inizia un lungo periodo di attività clandestina, forse la prima forma di resistenza giovanile al Fascismo.

TEATRO CIVILE

Finalista Miglior attore protagonista Premio Maschere del Teatro Italiano (2019)

Sab 24 MAGGIO – ore 21

MASCIAGO PRIMO | Casa Achard/Janvier

Sciami Cromatici

S’I’ FOSSE FOCO Bagliori rionali da San Siro

Con Anna Coppola (voce recitante), Camilla Barbarito (canto), Fabio Marconi (chitarra)

Drammaturgia Marco Ferro

La storia di un gruppo di anziani: Tina, Mario, Federico, Antonio, Lina, Bruna e tanti altri. E assieme alle storie, un po’ di musica e canzoni, che ci vogliono proprio. E così portiamo avanti quella cosa che si faceva una volta, quando la sera i più grandi prendevano la parola e si accendeva un fuoco, e si stava lì, tutti insieme.

TEATRO DI MEMORIA

———

*Dal 15 al 17 novembre 2024

LUOGHI (NON) COMUNI

Il festival dell’Associazione ETRE quest’anno giunge a Cassano Valcuvia e ha come focus il coinvolgimento in prima persona dei cittadini, chiamati a prendere parola anche nella programmazione culturale. Un’occasione di incontro, confronto, stimolo, riflessione e ascolto.

Venerdí 15 novembre

ore 18:30 – INAUGURAZIONE FESTIVAL e APERITIVO c/o Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. Ingresso gratuito

ore 20:00 – LINDA MELODIA (concerto jazz-fusion), in collaborazione con Ass. Utòpia (Luino), c/o Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. Ingresso gratuito

Sabato 16 novembre

ore 10:00 – TAVOLI DI LAVORO “Esperienze di Cittadinanza attiva Under35” c/o Biblioteca Civica di Luino. Aperto a tutti

ore 21:00 – SPETTACOLO “La scelta” di Roger Bernat FFF/Qui e Ora c/o Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. Ingresso: 12€ intero, 8€ ridotto under18 e over65

Domenica 17 novembre

ore 10:00 – ASSEMBLEA SOCI ETRE c/o Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. Aperto ai soci

**PROGETTO CRITICAL MIND – Matinée riservate agli studenti

Critical Mind è un progetto di teatro partecipato che vuole stimolare i più giovani a porsi domande, argomentare e assumersi la responsabilità delle proprie opinioni in una società sempre più tecnologica e iperconnessa dove faticano a sviluppare un proprio pensiero individuale e tendono inconsapevolmente a omologarsi a contenuti preconfezionati e semplificati. Il programma prevede tre matinée in cui bambini e ragazzi saranno invitati a vedere e recensire:

Il diario di Anna (scuole medie)

Lo specchio della Regina (scuole superiori)

il nuovo spettacolo degli allievi del corso Super…abili di Teatro Periferico (scuole elementari)

STAGIONE DI TEATRO RAGAZZI – SPAZIO YAK

Per il secondo anno, Spazio YAK organizza una stagione teatrale dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 13 anni, con un occhio speciale alla partecipazione, al coinvolgimento del pubblico nella promozione della vita culturale della propria città e, soprattutto, all’accoglienza.

La stagione, infatti, nasce all’interno del progetto “Poi diventeremo amici?” sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto, un progetto che promuove il welfare culturale, attivando la partecipazione della comunità di famiglie che, nel corso degli anni, si è legata alle attività di Spazio YAK.

Spazio YAK vuole diventare un’opportunità per le realtà già presenti sul territorio che si occupano di famiglie e minori in situazioni di fragilità, che possono trovare nel teatro un luogo che si prenda cura della propria vita culturale e del proprio tempo libero. La comunità di bambini e famiglie che frequentano Spazio YAK si occuperanno di curare i momenti di accoglienza agli spettacoli della stagione, per far sentire a casa tutti i nuovi amici che si avvicineranno – magari per la prima volta – al mondo del teatro.

Dal mese di novembre, il cartellone prevede quattro appuntamenti, divisi per fasce d’età: ad aprire la stagione sarà STORIA DI UN NO (11+) della Compagnia Arione De Falco, che affronta il tema del primo amore e della parità di genere.

Sempre dedicato ai ragazzi delle scuole medie, a gennaio andrà in scena O.Z. STORIA DI UN’EMIGRAZIONE (11+) di Eco di Fondo, che prende la fiaba come spunto per parlare di migrazione, di speranza, del desiderio di cambiare la propria vita.

Dedicati ai più piccoli, invece, saranno gli spettacoli LA BIANCA, LA BLU E LA ROSSA (3+) di Alice Bossi/Teatro Evento, sul tema della diversità e dell’inclusione, mentre concluderà la stagione JIM E IL PIRATA (6+) di Pandemonium, ispirato a L’Isola del Tesoro, un’avventura di un ragazzo e del suo viaggio per diventare grande.

Lo spettacolo JIM E IL PIRATA è stato selezionato dalle famiglie che hanno partecipato alla gita comunitaria al Festival Internazionale di Narrazione di Arzo (CH) nel mese di agosto.

24 novembre 2024 – ore 17.00

VARESE | Spazio YAK

Compagnia Arione De Falco

STORIA DI UN NO

di e con Annalisa Arione e Dario de Falco

musiche di Enrico Messina

in collaborazione con Annalisa Cima – movimento scenico

con la consulenza di Dott.ssa Savina Dipasquale – psichiatra

Dott.ssa Luisa Ortuso – psicologa e psicoterapeuta

“Storia di un No” è la storia di un incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma che è bello lo stesso, di famiglie che non sono come le vorremmo, della necessità di considerare l’altra metà della coppia come essere funzionale a noi e ai nostri bisogni, dell’amore confuso con il possesso.

È la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera e quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose.

Può un’adolescente cambiare il mondo?

Ecco. “Storia di un No” parla di questo.

E anche di Orsetta, di Eugenio, di Favetti, di Annalisa e di Dario.

ETÀ CONSIGLIATA: 11+

19 gennaio 2025 – ore 17.00

VARESE | Spazio YAK

Eco di Fondo

O.Z. STORIA DI UN’EMIGRAZIONE

Regia Giacomo Ferraù

Drammaturgia Giacomo Ferraù, Giulia Viana

Con Andrea Pinna, Libero Stelluti, Valentina Scuderi, Giulia Viana.

Coordinamento coreografico Riccardo Olivier

Luci Giuliano Bottacin e Giuliano Almerighi

Scene e costumi Giacomo Ferraù e Niccolò Mazzotti

Con l’amichevole partecipazione di Ida Marinelli

Assistente alla regia Daniele Sala

Organizzazione Elisa Binda

Con il sostegno di NEXT 2014, LAB121, Teatro del Buratto, Teatro delle Ali

In “O.Z. storia di un’emigrazione” abbiamo provato a leggere la fiaba come una metafora del tema dell’immigrazione.

A causa di un uragano, la nave da crociera su cui viaggia la piccola e viziatissima Dorothy naufraga.

Comincia per lei un lungo cammino, in cui incontra persone incredibili, tutti in viaggio verso O.Z. Verso la speranza, verso l’utopia di cambiare la propria vita. Ma O.Z. è una finzione. O.Z. è solo una delle tante Lampedusa dei nostri giorni.

ETÀ CONSIGLIATA: 11+

9 febbraio 2025 – ore 17.00

VARESE | Spazio YAK

Alice Bossi/Teatro Evento

LA BIANCA, LA BLU E LA ROSSA

Drammaturgia Alice Bossi e Monica Mattioli

Regia Monica Mattioli

Con Alice Bossi

Come se stessimo ascoltando una fiaba su un vecchio disco, la storia prende vita attraverso un linguaggio sonoro e visivo, comico e surreale in perfetto stile cartoon. La Bianca, la clownessa neutra, trasformandosi e colorandosi racconta la storia delle due protagoniste: la Blu e la Rossa. Due personaggi opposti nei ritmi, nello stile e nell’approccio alla vita. La Blu abita in una città dove tutto è blu e come tutti gli abitanti, vive secondo regole precise, in silenzio, in modo schematico e totalmente pianificato. Una mattina arriva in città la Rossa che giocando e divertendosi sconvolge totalmente l’ordine della città. La presenza della Rossa si rivelerà un tesoro per la Blu che scoprirà la forza della libera espressione, della creatività, della capacità di uscire dagli schemi, il coraggio di sperimentare e di aprirsi al diverso scoprendo nuove possibilità.

ETÀ CONSIGLIATA: 3+

2 marzo 2025 – ore 17.00

VARESE | Spazio YAK

Pandemonium teatro

JIM E IL PIRATA

di e con Flavio Panteghini

regia Albino Bignamini

scene e costumi Francesca Saunders

consulenza drammaturgica Albino Bignamini e Tiziano Manzini

luci Paolo Fogliato

Un ultimo saluto al porto sicuro e via: il vento gonfia le vele e la terraferma è sempre più lontana. È la storia di Jim Hawkins, un ragazzino che parte per un’avventura, alla ricerca del tesoro del pirata Flint.

Un’avventura senza tempo, che racconta di mare e di vento, di gioia e di paura, di avidità e coraggio. Tra duelli e tradimenti, tra pappagalli che cantano canzoni di mare e casse da morto, il viaggio di Jim sarà quello di un ragazzo che parte bambino e tornerà uomo.

SCELTA SPECIALE DELLE FAMIGLIE CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO “PORTAMI A TEATRO”

ETÀ CONSIGLIATA: 6+

