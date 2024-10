“I Moti di Reggio” nello spettacolo della Compagnia Carullo Minasi. Al via la nuova stagione Latitudini di Teatro Periferico

Sabato 19 ottobre riprende Latitudini, la stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia. La formula è quella vincente degli ultimi anni: un cartellone diffuso sul territorio, tra diversi comuni dell’Alto Varesotto, con una selezione di spettacoli affidata alla direzione artistica di Teatro Periferico e Karakorum Teatro.

Sabato sera, alle 21.00, il sipario cassanese si apre su Umanità Nova. Cronaca di una mancata rivoluzione della Compagnia Carullo-Minasi in arrivo dalla Sicilia. Lo spettacolo mette in scena la storia dei Moti di Reggio Calabria avvenuti nel 1970 e quella di cinque ragazzi, gli anarchici della Baracca; storie personali che si intrecciano con il contesto della più grande sommossa popolare nell’Italia del Dopoguerra.

In scena, Giuseppe Carullo interpreta il testo di Fabio Pisano, sotto la regia di Cristiana Minasi, con l’intenzione di fondo di trasmettere gli eventi e restituirli alle nuove generazioni per resistere alla tentazione di dimenticarli.

I Moti di Reggio, i cinque anarchici morti sulla strada, sono la disturbante scheggia di un’Italia impazzita, sono l’eco di un “mito” andato a finire male. Una generazione, quella dei ventenni del ’68, che ha lottato e che ha perso, anzi peggio è stata strumentalizzata dal potere.

Lo spettacolo, finalista Premio Dante Cappelletti 2023, esprime la poetica che ha fatto distinguere la Compagnia Carullo Minasi all’interno del panorama teatrale italiano. Nella cornice di un piccolo spazio, nello spazio del teatro, e con piccoli segni, Carullo e Minasi sanno indirizzare l’attenzione del pubblico per ricordare lasciando che anche l’immaginazione possa agire perché qualcosa cambi.

Per raggiungere il teatro si puó prenotare il servizio Teatribus a soli € 5 (prenotazioni entro il giovedí che precede lo spettacolo) Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, Via IV Novembre 4. Biglietti: intero €12 – ridotto €8 (under 18, over 65 e allievi di Teatro Periferico)

€5 (under 12). Info e prenotazioni: 334.1185848 – 347.0154861 (anche Whatsapp) –

