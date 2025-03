In fuga da Dakar, sul palco del Periferico lo spettacolo “Abdoulaye e Mamadou non sono morti”

Sabato 29 marzo alle ore 21.00, al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, andrà in scena “Abdoulaye e Mamadou non sono morti”, uno spettacolo scritto da Dario Villa, ispirato al libro In Inferna di Abdoulaye Ba, con la regia di Paola Manfredi. In scena, accanto allo stesso Abdoulaye Ba, si esibiranno Siaka Conde, Bintou Ouattara, Dario Villa, con il contributo musicale della straordinaria voce di Camilla Barbarito.

Lo spettacolo prende il via nel momento in cui Abdoulaye, giovane senegalese in fuga da Dakar, si trova su un gommone alla deriva nel Mar Mediterraneo. La febbre gli fa credere di essere accudito dallo spirito di suo padre, scomparso quando lui aveva solo 13 anni. In realtà, è il suo amico Mamadou a prendersi cura di lui, mentre sull’imbarcazione altre anime affrontano il loro incerto destino.

Attraverso un intreccio di musica, danza e teatro, “Abdoulaye e Mamadou non sono morti” invita a riflettere sul dramma delle migrazioni forzate, restituendo dignità e voce a chi ha intrapreso viaggi di speranza e disperazione.

Lo spettacolo ha ricevuto una menzione speciale dal bando Blitz – Costruzioni fantastiche di Palermo, che ne ha riconosciuto il valore per “il lato intimo della narrazione e il ricorso ai topo della cultura subsahariana, come il riferimento agli antenati, la relazione con la memoria e la morte affrontata come presenza tangibile, che diventa personaggio parte del racconto. La costruzione fantastica si esprime nel delirio, tema che sappiamo essere stigmatizzato dalla cultura di provenienza dell’autore”.

Lo spettacolo fa parte di Latitudini, la stagione promossa da Teatro Periferico e Karakorum Teatro, diffusa tra i comuni dell’Alto Varesotto. Per raggiungere le sedi degli spettacoli è disponibile il Teatribus, su prenotazione, con un costo aggiuntivo sul biglietto di ingresso.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in Via IV Novembre, 4. BIGLIETTO: intero €12, ridotto €8 (under 18, over 65 e allievi di Teatro Periferico), €5 (under 12). Teatribus: 5 euro, prenotabile entro il 27 marzo.

INFO E PRENOTAZIONI: Tel. 334.1185848 – 347.0154861 (anche WhatsApp); info@teatroperiferico.it. (Foto di scena Domenico Semeraro).