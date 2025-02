A Cassano Valcuvia il sogno ostinato di un padre. Geppetto 201, l’altra storia di Pinocchio

Sabato 22 febbraio, alle ore 21.00, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, va in scena Geppetto 201, uno spettacolo liberamente tratto dal romanzo Mastro Geppetto di Fabio Stassi (Ed. Sellerio).

Geppetto porta in scena la storia del padre di Pinocchio, ma con una svolta inaspettata: e se Pinocchio non fosse mai esistito? Se fosse solo un sogno, un’illusione? Geppetto insegue il figlio che non ha, rifiutando la realtà con un amore ostinato e disperato. Un uomo che disubbidisce a tutto: alla miseria, alla solitudine, persino alla morte.

La regia di Elisa Canessa si muove tra poesia e comicità e trasforma la fiaba in un’epopea umana di resistenza e sogno. Geppetto è l’ultimo tra gli ultimi, un San Giuseppe ancora più solo e umile, che trasforma il suo dolore in una missione impossibile: dare vita all’amore che porta dentro. Nel circo della vita, la sua figura tragicomica diventa specchio della nostra umanità.

Dalla scena gli attori Federico Dimitri e Andrea Noce Noseda accompagnano il pubblico in un viaggio emozionante tra illusione e realtà, sogno e disincanto. Geppetto è un eroe dei nostri tempi, un uomo che lotta contro il destino con la sola forza della sua immaginazione. Il suo inseguire un figlio che non esiste diventa metafora universale di chi, nella vita, non si arrende e continua a sperare. Lo spettacolo si snoda tra momenti di tenerezza e ironia, dove la poesia si mescola alla realtà cruda e brutale con musiche originali di Morten Qvenild e un disegno luci Marco Oliani che costruiscono atmosfere di forte impatto. Un viaggio teatrale che tocca corde profonde, lasciandoci con il dubbio: e se Geppetto fossimo tutti noi, alla ricerca di un sogno da cui non vogliamo svegliarci? Con il Teatribus, l’omnibus del teatro, il pubblico puó raggiungere Cassano Valcuvia e tutte le sale che ospitano gli appuntamenti di Latitudini, la stagione promossa da Teatro Periferico e Karakorum Teatro diffusa tra i comuni dell’Alto Varesotto Teatro Comunale di Cassano Valcuvia via IV Novembre, 4 Biglietto unico 12 – 8 euro (under 18, over 65 allievi Scuola Teatro di Cassano Valcuvia) – 5 euro (under 12). Teatribus 5 euro prenotabile fino a giovedí.

