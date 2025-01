Un nuovo giardino per l’outodoor education all’asilo di Cuvio

L’open day della scuola dell’infanzia di Cuvio, sabato 18 gennaio alle ore 11.30 è l’occasione per presentare alle famiglie gli spazi interni ed esterni della scuola a partire dal giardino appena riqualificato e riarredato per accogliere un progetto di Outdoor education.

Galleria fotografica Giochi per l’outdoor education alla scuola dell’infanzia di Cuvio 4 di 7

“Lo scorso anno abbiamo partecipato ad un bando indetto da Fondazione Asilo Mariuccia che ci ha dato l’opportunità come insegnanti di svoglgere una formazione sull’outdoor education con la coop Il Bosco verde, e di riorganizzare lo spazio esterno in maniera più funzionale”, spiega la coordinatrice della Scuola dell’infanzia, Erminia Maggi

Al centro del giardino ora c’è un cerchio di ceppi di legno, utilizzati dai bambini nel momento del canto e per il confronto oltre che per la lettura condivisa degli albi illustrati.

Sono state anche realizzate due cucine di fango per il gioco con materiale naturale e allestito un angolo con corde per arrampicarsi e dondolarsi, mentre la vecchia sabbionaia, opportunamente ripristinata, è tornata a nuova vita.