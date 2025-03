Il nuovo direttivo della proloco di Cuvio

E’ cominciata l’avventura del nuovo consiglio direttivo della Pro loco di Cuvio che resterà in carico fino al termine del 2028.

A muovere le file della imperiosa macchina organizzatrice di feste e attività varie è stata confermata come presidente Giovanna Mutterle e vice Michele Pianezza.



Sono però molti i nuovi volti, soprattutto giovani che formano il nuovo gruppo dirigente e che nella prima riunione hanno già provveduto a discutere il programma dell’anno.

Il consiglio ha confermato le consuete iniziative festaiole e culturali dell’estate, mentre altri interessanti progetti sono stati messi sul tavolo per l’elaborazione dei dettagli e che saranno resi pubblici durante l’anno.

Questo l’organigramma completo:

Giovanna Mutterle (Presidente)

Michele Pianezza (Vicepresidente)

Ilaria Ballerini (Consiglieri)

Enzo Benedusi

Anna Bianchi

Luca Calori

Mauro Ciccullo

Pierluigi Gasperini

Marco Maggi

Daniele Mangolini

Lucia Margherini

Roberto Maratea

Luca Albericci (Probiviri)

Silvia Binda

Sergio Crugnola

Melanie Molinari

Milva Salvalaggio (Segretario)