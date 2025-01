Costruire un sorriso, un mattoncino alla volta: divertimento e solidarietà a Varese

Un weekend all’insegna del divertimento e della solidarietà con i mattoncini LEGO® per sostenere i bambini in ospedale. Appuntamento sabato 18 gennaio dalle 14:00 alle 18:30 e domenica 19 gennaio 2025 dalle 10:00 alle 18:30

Un evento speciale dedicato a tutte le età, dove il divertimento incontra la solidarietà: sabato 18 gennaio dalle 14:00 alle 18:30 e domenica 19 gennaio 2025 dalle 10:00 alle 18:30, presso il Centro Universitario Sportivo Uninsubria di Varese (via Monte Generoso, 59), il Ponte del Sorriso organizza “Costruiamo un Sorriso”.

L’iniziativa, in collaborazione con “Sleghiamo la Fantasia”, invita grandi e piccoli a liberare la propria creatività con i mattoncini LEGO®.

Il gioco LEGO® ha affascinato intere generazioni e ha una valenza fortemente educativa e di apprendimento, poichè stimola il pensiero creativo di adulti e bambini. Costruire qualcosa con le proprie mani consente di visualizzare pensieri e idee che si sono prima sviluppati nella nostra mente, accrescendo l’autostima.

L’obiettivo di “Costruiamo un Sorriso” è quello di acquistare importanti apparecchiature per la salute ed il benessere dei bambini. Per questo viene richiesto un piccolo contributo all’ingresso.

Una vagonata di mattoncini LEGO® verrà distribuita in tanti laboratori per tutti i gusti e tutte le età, creando un luogo di gioco per grandi e piccini, con la finalità di realizzare progetti per i bambini in ospedale.

Per maggiori informazioni, visita il sito o contatta il numero 0332 286946.

CONTATTI

Il Ponte del Sorriso Onlus

Via Riva Rocci12 angolo, Via Lazio, 21100 Varese VA

Telefono: 0332 286946

Sito