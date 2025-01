“Invitato Speciale” in scena a Barasso: una serata di risate e divertimento

Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia “Dietro le Quinte” e diretto da Antonio Borgato, promette di regalare al pubblico una serata ricca di comicità e intrighi

Sabato 18 gennaio 2025, alle ore 21.00, la Pro Loco di Barasso presenta la commedia brillante in tre atti “Invitato Speciale” presso la Sala Polifunzionale San Martino, in Piazza San Martino 1 a Barasso.

Lo spettacolo, messo in scena dalla compagnia “Dietro le Quinte” e diretto da Antonio Borgato, promette di regalare al pubblico una serata ricca di comicità e intrighi.

Il cast è composto da:

Giovanna Bellanti nel ruolo di Giulia,

Lidia Mainardi come Margherita,

Lucio Biondo nella parte di Mauro,

Enzo Terranova nel ruolo di Aquino,

Antonio Borgato come Giorgio,

Nadia Tamagnini nel ruolo di Giuliana,

Andrea Taverna come Gianluca,

Silvana Antonelli nel ruolo di Graziella di Solette.

La regia è curata nei dettagli per esaltare il ritmo e i colpi di scena che caratterizzano questa esilarante commedia.

L’ingresso è libero, un’opportunità da non perdere per gli amanti del teatro brillante e per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del divertimento.