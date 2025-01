Street Food Parade e il Circolo di Albizzate presentano: Sagra della carbonara e della porchetta il 17, 18 e 19 gennaio

Dopo il successo del primo appuntamento dello scorso dicembre, Il Circolo di Albizzate – conosciuto e amato come The Family – torna con una tre giorni dedicata ai sapori autentici del centro Italia. La Sagra della Carbonara e della Porchetta è il perfetto mix di gusto e divertimento, un viaggio tra i piatti più amati della tradizione romana in un’atmosfera calda, accogliente e carica di energia. L’appuntamento è da venerdì 17 a domenica 19 gennaio.

Il menù propone piatti tradizionali come carbonara, amatriciana, porchetta e maritozzo. Oltre al cibo, ogni serata offrirà intrattenimento: live music venerdì, DJ set sabato e stand-up comedy domenica. È consigliata la prenotazione anticipata per assicurarsi un posto. Un’occasione imperdibile per gli amanti del buon cibo e del divertimento in compagnia.

Ecco il dettaglio della tre giorni ad Albizzate

Il menu: un omaggio alla tradizione

ANTIPASTI:

Tagliere di salumi e formaggi romani – 12 €

Supplì cacio e pepe – 6 €

Supplì al pomodoro e mozzarella – 6 €

PRIMI PIATTI:

Pasta alla carbonara – 10 €

Pasta all’amatriciana – 10 €

Carbonara vegetariana (con zucchine) – 10 €

SECONDI PIATTI:

Porchetta al forno con patate – 12 €

Saccoccia romana con polpette di carne al pomodoro, cicoria e stracciatella – 9 €



CONTORNI:

Patate al forno – 4 €

Vignarola – 4 €

Cicoria – 4 €

DOLCI:

Tiramisù – 5 €

Maritozzo romano – 5 €

Come prenotare

Prenotazioni consigliatissime. I posti sono limitati e la domanda è alta, quindi assicuratevi il vostro tavolo al più presto:

Prenota online: Modulo prenotazioni

WhatsApp: 3495382384

Il programma degli eventi dei tre giorni

Non solo gusto: spettacolo e divertimento garantiti!

Oltre al buon cibo, ogni serata del weekend è arricchita da uno spettacolo per rendere questa sagra ancora più speciale. Ecco il programma completo:

Venerdì 17 Gennaio, ore 21:30

Omaggio ai grandi cantautori romani con Spina Live.

Sabato 18 Gennaio, ore 21:30

Manini – Solohit Djset, con un format esclusivo: canzoni su richiesta per ballare e cantare tutta la notte!

Domenica 19 Gennaio, ore 17:30

Guerrilla Comedy presenta lo show di Stefano Borghetti e Antonio Troiano: stand-up comedy per chiudere in bellezza.

PRENOTAZIONI POSTI PER STAND UP DOMENICA: Clicca qui.

Un’esperienza da vivere insieme

Il Circolo di Albizzate è un luogo di incontro, dove la buona cucina si sposa con l’intrattenimento e la convivialità. In un ambiente riscaldato e al coperto, potrete gustare le nostre specialità e trascorrere un weekend all’insegna del relax e del divertimento.

Dove si trova

Il Circolo di Albizzate – The Family Via XX Settembre 12, Albizzate (VA)