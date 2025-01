“La parola alle donne”, appuntamento al Periferico di Cassano Valcuvia

Sabato 18 gennaio, alle ore 21.00, il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia ospita “La parola alle donne”, una lettura teatrale liberamente ispirata al romanzo Donne che parlano di Miriam Toews e tratto da fatti realmente accaduti.

La compagnia Teatro periferico presenta il suo primo studio verso un nuovo spettacolo che intreccia coraggio e determinazione di un gruppo di donne, vittime di violenza, decise a cambiare il proprio destino e quello delle future generazioni.

Sotto la regia di Paola Manfredi, una compagnia quasi interamente femminile, esplora i conflitti e le emozioni che animano un gruppo di donne lasciate sole per due giorni a decidere il proprio destino: rimanere e combattere per i propri diritti o andarsene per costruire una nuova vita.

La serata fa parte della stagione teatrale Latitudini a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro. Per la serata è attivo il servizio Teatribus, trasporto al costo di 5 euro che si puó prenotare fino al giovedí che precede lo spettacolo.

Il teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4. Biglietto unico 8 euro. Informazioni e prenotazioni: Tel 334.1185848 – 347.0154861 (anche Whatsapp). Info: info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it. (foto sopra Domenico Semeraro)