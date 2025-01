Ultima occasione per visitare la mostra di Baj, Guttuso e Tavernari al Castello di Masnago

Al Castello di Masnago, sabato 18 gennaio alle ore 11.00, si terrà una visita guidata alla mostra Baj, Guttuso, Tavernari. Virtuose relazioni varesine a cura della curatrice Serena Contini.

La fortunata esposizione che chiuderà il 19 gennaio è stata visitata da oltre diecimila persone e presenta un percorso percorso espositivo inedito con cui il Comune di Varese, in cinque stanze dell’ala quattrocentesca del Castello di Masnago, ha voluto far conoscere e dialogare tra loro le opere dei tre grandi artisti Enrico Baj, Renato Guttuso e Vittorio Tavernari, accomunati da un legame amicale e creativo sul territorio varesino. L’intento è stato quello di dare massima evidenza al patrimonio del Comune di Varese, esponendo e mettendo a confronto opere sia di proprietà dell’Ente che in comodato.

Per informazioni: 0332.820409.

