Sezione gremita per l’incontro con Gusmeroli

In molti, tra militanti e simpatizzanti, si sono ritrovati ieri alla sede angerese della Lega per l’incontro con il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli.

La serata è stata l’occasione per uno scambio di auguri natalizi ma anche per accennare ad alcune tematiche di cui la sezione locale si sta occupando – in sala era presente anche Luca Ciserani che sta lavorando con i rappresentanti territoriali del partito alla costruzione di una lista – in vista delle elezioni amministrative.

Tanti i temi affrontati dal primo cittadino aronese, accolto dai “padroni di casa” Stella Tonin e Flavio Barelli. Il sindaco si è soffermato in particolare sull’importanza di tessere legami più forti tra Angera e Arona è più in generale con i comuni del Basso Verbano in un’ottica di sviluppo territoriale e di rilancio economico e turistico.