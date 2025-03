Arrestato mentre ruba sigarette in un bar di Varese: patteggia 10 mesi

L’uomo è stato arrestato intorno all’una e 20 a Varese dai carabinieri, che l’hanno fermato in flagranza di reato. È accusato di aver rubato una ventina scarsa di pacchetti di sigarette dopo aver rotto la tapparella di un bar tabacchi di viale Valganna (Foto repertorio).

Quarantaquattro anni, originario di Como ma senza fissa dimora a Varese e con procedimenti penali in corso, l’arrestato è finito di fronte al giudice, ammettendo di aver compiuto il furto in compagnia di un complice, che lo avrebbe aiutato a spaccare il vetro. Il furto sarebbe stato materialmente eseguito dall’imputato, che ha manifestato pentimento per quanto avvenuto.

I carabinieri del Radiomobile di Varese lo hanno arrestato dopo essere intervenuti sul posto, allertati dall’allarme. Il difensore ha presentato richiesta di patteggiamento per 10 mesi di carcere e 200 euro di multa.