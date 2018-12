Si sente male in casa: trovato in ipotermia

Lo hanno ritrovato riverso questa mattina nella sua casa di Laveno. A terra, il corpo gelido. Immediatamente è scattato l’allarme alla centrale del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automatica.

I sanitari sono intervenuti per prestare le prime cure e per scaldare il corpo la cui temperatura era scesa eccessivamente. Quindi è partita la richiesta di un reparto di cardiochirurgia dove inviarlo per avviare le circolazione extracorporea e riportare i parametri vitali nella norma.

Così si è alzato in volo l’elicottero che ha recuperato il paziente, un uomo di 62 anni, e lo ha trasportato all’ospedale di Lecco dove è giunto già cosciente.

Forse un malore notturno ha provocato la perdita di sensi del sessantenne che è così rimasto al freddo della sua abitazione per lungo tempo. Fortunatamente l’allarme è scattato in tempo per avviare l’intervento di soccorso.