Sluminacchio di nuovo transennato

Sluminacchio torna in gabbia. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, in seguito ad una segnalazione, sono usciti ad effettuare un sopralluogo all’albero di Natale in piazza Libertà, soprannominato dai saronnesi Sluminacchio.

La struttura non rispettava i requisiti di sicurezza e così è stata transennata la piazza. Era già successo. Lo scorso 12 dicembre i vigili del fuoco avevano chiesto alcune modifiche all’installazione che gli operai incaricati dall’Amministrazione avevano eseguito in serata. Evidentemente c’era ancora qualcosa da risolvere perché ad oggi la piazza è ovviamente transenna.

Non è stato un anno fortunato per l’albero di natale saronnese: prima il ritardo dell’installazione che aveva costretto l’Amministrazione ad annullare la cerimonia di accensione, poi le critiche per l’aspetto estetico, con tanto di soprannome Sluminacchio ed ironica pagina Facebook ed infine tutti i problemi di sicurezza e installazione.