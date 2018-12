Trenta nuovi alberi per il lungolago

Dopo avere salvato gli ippocastani di Piero Chiara, il comune continua a investire sugli alberi. Sono stati stanziati i fondi per la prossima messa a dimora di trenta liriodendron nel tratto di lungolago tra la Rotonda dei Marinai e la Ratti.

Il progetto è stato voluto fortemente dall’amministrazione comunale come spiega il Sindaco: «Andiamo a ridisegnare questa parte della passeggiata di Viale Dante resa quasi spoglia dagli abbattimenti dovuti al cancro dei platani. In questo modo, avremo un viale uniforme dal Lido sino all’Avav, una passerella di cinquecento metri fatta di alberi che, passando per il Santuario del Carmine e per il parco a lago, conduce al Verbania. Unica al mondo».

Gli alberi saranno messi a dimora entro febbraio.