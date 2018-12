Un presepe tutto da mangiare

Anche quest’anno i bambini della scuola dell’infanzia hanno invitato genitori, nonni ed amici ad assistere alla rappresentazione del presepe presso la sala civica polivalente del comune di Cuveglio, tenuta domenica 15 Dicembre.

Grandi e piccini si sono cimentati in canti e coreografie per augurare un dolce Natale a tutti e coinvolgendo i genitori per il canto finale, “Tu scendi dalle stelle”, canto tradizionale Italiano scritto da Sant’Alfonso Maria De Liguori, vescovo e dottore della chiesa, non è chiaro se il testo si riferisse a Gesù bambino ma, dalle parole semplici si evince il riferimento alla notte santa, alla pietà, alla tenerezza e devozione popolare a questo bambino.

La commozione ha invaso la sala riportando tutti con emozione al ricordo della propria infanzia in attesa del Natale. A scuola i bimbi, come la scorsa edizione, si sono cimentati nel “dolce laboratorio” realizzando un “magico” presepe composto da tre casette di pan di zenzero, alberelli ricoperti di cioccolato e personaggi di pasta da zucchero.

Per la realizzazione, la scuola ed i bambini, ringraziano chi ha contribuito a far si che ciò si realizzasse; Susanne Stofelle mamma di un bimbo che frequenta la scuola, che ha donato il suo tempo e maestria; la ditta Modecor di Cuvio e la pasticceria Gelato Caffè di Mesenzana, che hanno regalato il materiale e strumenti per la lavorazione.

Il presepe sarà messo all’asta da lunedì 17 dicembre a venerdì 21 dicembre; chi fosse interessato può recarsi a scuola per porre la propria offerta.