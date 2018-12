Un viaggio nella quarta dimensione, con il Concerto di Gala della Concordia

Appuntamento con la bella musica sabato 8 dicembre a Besano, dove alle 21 – nella Palestra comunale – il corpo musicale La Concordia, diretto dal M° Massimiliano Legnaro si esibirà nel Concerto di Gala 2018.

«Ancora una volta La Concordia ha il piacere di offrirvi un programma all’altezza delle aspettative, valorizzando il repertorio originale per banda – spiegano gli organizzatori della serta – Quest’anno, con la musica, la Concordia vi condurrà in un viaggio unico alla scoperta della quarta dimensione, capace di permettere alla persone del pubblico di dimenticarsi del tempo per un po’. Rimarrete sorpresi!».

Un appuntamento – ad ingresso libero e gratuito – da non mancare.