Uyba alla scoperta dell’Austria: a Graz non si può sbagliare

La UYBA Busto Arsizio è pronta per calcare per la prima volta nella sua storia il taraflex di un palazzetto austriaco: mercoledì 19 dicembre le Farfalle saranno infatti impegnate dalle ore 19 su quello del Raiffeisen Sportpark di Graz, per la partita di andata degli ottavi di finale di CEV Cup.

Le padrone di casa dell’UVC Holding Graz sono allenate dal coach sloveno Dusan Jesenko, e sono attualmente al quinto posto nella Austrian Volley League. La rosa è formata esclusivamente da ragazze austriache e non presenta nomi di spicco nel panorama pallavolistico internazionale. Foto in alto: Leonardi e Piani (G. Alemani/Volleybusto)

Sulla carta quindi un impegno più che abbordabile per una Yamamay (Busto in coppa utilizza l’antica sponsorizzazione) ben più attrezzata sul piano tecnico che tra l’altro si trova in un buon momento di forma come indicano sia la posizione in Serie A1, sia la qualificazione a questo turno ottenuta contro Dresda. Avversaria, quella tedesca, ben più quotata del Graz.

Tornando alle austriache, coach Jesenko potrà contare sulla regista Grebien, in diagonale con Aichholzer, al centro Nesimovic e Dumphart, in banda Dorfler e Konrad, Oberhauser libero.

Nessun problema di formazione per Mencarelli che però è ben consapevole che domenica al Palayamamay arriverà la corazzata Novara e quindi potrebbe decidere in corso di gara, di far ruotare un po’ le sue atlete. La panchina a sua disposizione è comunque sufficientemente profonda.

La partita di ritorno si giocherà il 24 gennaio alle ore 20,30 al Palayamamay e chi passerà il turno giocherà la fase successiva contro la vincente tra le francesi del Mulhouse e le ungheresi del Nyiregyhaza.

UVC Holding Graz – Yamamay E-Work Busto A. Graz: 2 Schröttner, 3 Dörfler, 4 Aichholzer, 6 Dumphart, 7 Tuluk, 8 Konrad, 11 Ebster Schwarzenberger, 12 Ehrhart, 13 Grebien, 14 Nesimovic, 15 Oberhauser (L), 16 Witsch, 17 Peischl, 18 Radl. All. Jesenko.

Busto Arsizio: 1 Piani, 3 Peruzzo, 4 Herbots, 5 Grobelna, 6 Gennari, 7 Cumino, 8 Orro, 9 Leonardi (L), 13 Bonifacio, 14 Meijners, 15 Berti, 18 Botezat. All. Mencarelli.

Arbitri: Hulka e Jettkandt.

VERSO IL “MIMMO FUSCO”



Il 3 e 4 gennaio 2019, il Palayamamay sarà teatro della 26a edizione della manifestazione nata nel 1994 da un’idea del giornalista Rai Sport, Mario Mattioli, e successivamente dedicato alla memoria di un altro volto sportivo della tv di stato, Mimmo Fusco, prematuramente scomparso nel 2005.

Al torneo parteciperanno quattro squadre: oltre alle Unet Busto ci saranno anche Monza (campione in carica), Cuneo e Chieri. L’intera manifestazione, come di consueto verrà trasmessa in diretta su Rai Sport.

La novità di quest’anno riguarda la finalità filantropica dell’iniziativa perché la manifestazione permetterà di devolvere un contributo alla famiglie di sfollati del Comune di Genova. Ingresso a prezzi popolari: 3 euro a giornata (tagliandi in vendita solo il giorno delle partite alle casse del Palayamamay)