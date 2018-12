Il vento caldo spazza la provincia, principio di incendio al Campo dei Fiori

Ultimora – I Vigili del Fuoco stanno intervenendo nel Parco del campo dei Fiori perché hanno ricevuto numerose segnalazioni di un principio di incendio. Il focolaio sarebbe localizzato all’altezza del Forte d’Orino (nella foto di Guido Civelli). Molte segnalazioni sono arrivate al giornale anche da parte dei molti lettori di Varesenews . Si sta attivando la protezione civile tramite la Prefettura

Forte raffiche di vento, fino a 80 km orari, stanno spazzando tutta la provincia di Varese. Molte le segnalazioni giunte alla centrale dei Vigili del Fuoco per tetti scoperchiati, grondaie pericolanti, rami che invadono le carreggiate stradali e cavi elettrici abbattuti. I primi interventi sono iniziati fin dalle prime ore della mattinata nel sud della provincia. A Cassano Magnago le raffiche di vento hanno scoperchiato il tetto di un box di un’abitazione facendolo volare lungo la strada. A Varese i vigili del fuoco sono intervenuti in via Crispi e allo stadio Franco Ossola dove i cartelloni pubblicitari hanno preso il volo verso la strada provinciale (vedi foto sotto), mentre tantissime chiamate sono arrivate da Azzate e Buguggiate soprattutto per piante pericolanti e rami divelti dal vento.

cartelloni divelti dal vento allo stadio F. Ossola

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino confermano per tutta la giornata di oggi forti raffiche di vento provenienti da nord e riscaldamento per il favonio (vento caldo) soprattutto nell’area pedemontana. Un lettore ci segnala che a Laveno Mombello il favonio è così caldo che ha dovuto spegnere i caloriferi.

Seguono aggiornamenti