A un anno dall’incendio, il Campo dei Fiori è ancora ferito

Il 25 ottobre 2017 un incendio si sviluppava al Campo dei Fiori. Le fiamme si levarono lungo le pendici del monte, all’interno del Parco naturale.

Per quasi un mese diversi focolai impegnarono vigili del fuoco e uomini della protezione civile in uno strenuo sforzo in difesa dei boschi degli animali e della case e attività presenti.

Alla fine furono stati distrutti 243 ettari di bosco colpiti fra Luvinate e Barasso e 127 ettari nel territorio di Varese.

Il danno stimato va decisamente oltre i 2.000.000 €.

A un anno da quei giorni seguiti con grande emozione da buona parte della popolazione, i lavori di ripristino della vegetazione sono partiti mentre, però, la montagna mostra ancora ampi segni di quel rogo.

