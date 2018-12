Verbania, la giunta dà l’ok ai fondi regionali

Riunioni tecniche e sopralluoghi. Poi due via libera importanti sul piano istituzionale, per il futuro di Palazzo Verbania: la giunta del comune di Luino nella serata di ieri ha votato per l’approvazione dell’ipotesi di “atto integrativo per l’accordo di programma per la ristrutturazione di Palazzo Verbania per la valorizzazione del fondo Sereni”.

In due parole, si tratta dei 250 mila euro che Regione Lombardia erogherà per il completamento degli arredi e degli interni dell’immobile di proprietà comunale che si sommano alla cifra – oltre mezzo milione – già stanziata da Milano per ridare lustro all’edificio che come anticipato da Varesenews conterrà al pian terreno lo “Iat” (l’ufficio turistico), una caffetteria e un’area “scientifica” all’ultimo piano dedicata allo studio dei due grandi autori luinesi del Novecento, Piero Chiara e Vittorio Sereni appunto.

Il medesimo atto di indirizzo è stato approvato lunedì dalla stessa Regione.