A Palazzo Verbania l’ufficio turistico, e molto altro

L’ingresso con qualche scalino che dà sulla piazza, in faccia alla statua di Garibaldi, sarà la porta di accesso al nuovo ufficio turistico di Luino.

Al piano superiore la caffetteria, con una terrazza dove gli innamorati, forse, potranno decidere di celebrare lì il proprio matrimonio: una “rotonda sul lago” dove ci si potrà sposare.

All’ultimo livello gli spazi da destinare ai fondi Chiara e Sereni: scritti, opere, lettere e manoscritti di due grandi della letteratura italiana del Novecento.

Così, passo dopo passo, a rilento rispetto alle voci che parlavano di un’inaugurazione legata alla consegna del Chiara alla carriera a Dacia Maraini e prima ancora alle scadenze stagionali («sia apre a primavera», «per l’autunno siamo pronti» ecc.), a Palazzo Verbania procedono i lavori.

Tre quarti delle facciate sono da tempo liberi dai ponteggi e rispecchiano colori e decorazioni che spiccano fra i colori del lago che si nota nello sfondo ammirando l’edificio.

Il cantiere insiste nella parte sinistra dell’immobile, dove è in corso la sistemazione dell’ingresso che fu l’accesso principale, quello che dava – e darà – sull’ampio salone utilizzato per incontri pubblici: uno spazio importante per la città che probabilmente vedrà anche nella “nuova” vita dell’immobile questa vocazione.

Restano da definire i tempi legati a questa operazione che da anni oramai procede per rimettere a nuovo un palazzo centrale che si candida a diventare uno dei cuori pulsanti della città.

I lavori quindi sono ancora in corso dopo l’annuncio delle scorse settimane di un importante finanziamento regionale per il completamento delle opere interne (250 mila euro), fra sopralluoghi tecnici – l’ultimo giovedì scorso – e riunioni operative a palazzo per fare il punto della situazione: la prossima è attesa per domani, lunedì.

Intanto all’ingresso del Comune, da pochi giorni, è stato spostato il progetto di come il palazzo sarà una volta ultimati i lavori (foto sopra): campeggiava da tempo ai piani superiori, ora è visibile alla maggioranza dei luinesi che si recano in municipio.