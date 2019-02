Palazzo Verbania e la “super terrazza” sul lago

Foto sui social, panoramiche a 360° e selfie. La curiosità attorno al gioiello liberty in riva al lago è tanta, soprattutto dopo l’annuncio dato ieri in consiglio comunale dal sindaco – e rimbalzato in diretta su Varesenews – : «Palazzo Verbania aprirà il prossimo 18 maggio», con l’invitato speciale che sarà Attilio Fontana, governatore di un ente che ha investito, assieme a Fondazione Cariplo, sulla ristrutturazione dell’immobile.

Così il mercoledì, il giorno di mercato e il più importante per Luino, alcuni amministratori comunali hanno fatto un piccolo sopralluogo per constatare l’avanzamento dei lavori, oramai ultimati.

Alessandra Miglio, Davide Cataldo e Alessandro Casali – assessore, presidente del Consiglio comunale e vice sindaco – hanno approfittato della bella giornata di sole per un rapido giro nelle stanze ancora vuote dell’immobile.

Di particolare impatto la terrazza del Verbania, che sarà il centro pulsante e ricreativo del palazzo, al primo piano dello stabile.