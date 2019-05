Palazzo Verbania e Rognoni, già mille i visitatori

C’era grande attesa per vedere svelati gli interni del grande palazzo liberty nel cuore della città, il Verbania, blasonata costruzione che da oltre un secolo fa compagnia a turisti e lunensi, spesso meta di arrivo e partenza per le passeggiate sull’interminabile lungolago.

E questa attesa è dimostrata dai numeri legati agli accessi al palazzo, e con essi anche alla mostra dedicata al maestro della pittura lombarda del Novecento Franco Rognoni, coetaneo dei due scrittori cui è dedicata in maniera permanente la raccolta di scritti e studi che alberga all’ultimo pano dell’edificio, Vittorio Sereni e Piero Chiara.

Sono state oltre mille le persone che tra il giorno dell’inaugurazione, sabato e per l’intera giornata di domenica si sono messe in fila per aspettare il proprio turno nel visitare la mostra dedicata proprio ad una delle attrattive del luogo – la terrazza – e al modo così intimo originale che Rognoni offre nel descrivere le atmosfere del lago, soprattutto la sera.

Il conto è stato fatto dai curatori della mostra in maniera piuttosto accurata ma del tutto informale poiché non sono tuttora disponibili matrici di biglietti in quanto la mostra è gratis.

GLI ORARI – Si potrà visitare sia la mostra, sia l’intero palazzo a orari prestabiliti che per il momento sono provvisori e prevedono la sola apertura pomeridiana durante la settimana – anche il mercoledì, giorno di mercato e alto afflusso turistico in città.

Palazzo Verbania apre dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19; il sabato e la domenica anche dalle 10 alle 12, oltre che nelle ore pomeridiane appunto dalle 16 alle 19.

Il prossimo appuntamento previsto per il weekend è la presentazione del libro di poesie di Paolo Pellicini “Oltre il confine”, in programma per sabato 25 maggio alle 17.15, libro illustrato dalle opere pittoriche di Italo Corrado.