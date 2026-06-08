Sicurezza a Luino, il sindaco Pellicini chiede l’intervento del Prefetto: “Basta incursioni e risse”

Andrea Pellicini, da due settimane di nuovo alla guida di Luino, ha annunciato un intervento deciso sul fronte della sicurezza cittadina per contrastare gli episodi di microcriminalità e le risse che vedono coinvolti gruppi di giovani durante i fine settimana estivi. A seguito degli ultimi disordini registrati sul territorio nelle ore notturne, il primo cittadino ha espresso l’intenzione di attivare misure di prevenzione più stringenti in stretta sinergia con la Prefettura di Varese e le forze dell’ordine.

La richiesta al Prefetto e il contrasto ai disordini

Il parlamentare e sindaco luinese si rivolgerà direttamente ai vertici istituzionali della provincia per sollecitare un intervento mirato. La proposta prevede un potenziamento dei controlli nelle fasce orarie più calde della movida, con particolare attenzione alle aggregazioni giovanili moleste.

«Chiederò al Prefetto di Varese – la dichiarazione di Pellicini – di adottare i provvedimenti necessari affinché queste incursioni serali di “maranza” abbiano a terminare. Non è possibile che a Luino il sabato sera girino bande di giovani di origine extracomunitaria, provenienti in gran parte da paesi limitrofi, con l’obiettivo di recare disturbo al prossimo e di provocare delle risse violentissime. Non se ne può più di questa gentaglia che appare ineducabile».

Fogli di via e ordine pubblico per l’estate

Secondo Pellicini, la strategia di prevenzione deve passare attraverso provvedimenti amministrativi di allontanamento immediato e un presidio fisso sul territorio. L’obiettivo è quello di mappare e neutralizzare sul nascere le situazioni di pericolo, quantificando anche gli orari in cui il fenomeno si manifesta con maggiore intensità.

«Però questa gente va neutralizzata – prosegue Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Luino – prima che possa rendersi offensiva. Bisogna emanare dei fogli di via per chiunque si sia reso responsabile di comportamenti incompatibili con il rispetto delle comuni regole di convivenza civile. E soprattutto, almeno per i sabati sera d’estate va disposto l’ordine pubblico dalle 22.00 alle 02.00 del giorno successivo».

Il ringraziamento ai militari e il ruolo della Polizia Locale

Un passaggio fondamentale della riflessione del primo cittadino viene dedicato ai militari e agli agenti già attivi sul territorio durante l’ultimo weekend, specificando che anche l’amministrazione comunale di Luino farà la propria parte sul piano economico per garantire una copertura ottimale delle strade.

«Ringrazio ancora i Carabinieri di Luino – conclude Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia e sindaco di Luino – e la Polizia di Stato per gli interventi effettuati nella notte tra sabato e domenica. Le forze di polizia sono encomiabili e riescono sempre a sedare risse e a trarre in arresto i responsabili di fatti illeciti gravi. Come detto, anche il Comune di Luino farà la sua parte destinando risorse per gli straordinari alla Polizia Locale».