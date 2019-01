Bambini adottati: a Tradate un ambulatorio dedicato

Compirà sette anni ad aprile il centro di assistenza medica dell’ospedale di Tradate dedicato ai bambini adottati all’estero.

Uno dei tre centri creati in Lombardia, l’ambulatorio in questi anni ha seguito 203 bambini provenienti da 5 continenti.

La sua apertura è legata alla necessità di offrire gli accertamenti e le cure necessarie ai bambini adottati con adozione internazionale al loro arrivo in Italia. Spesso, il bambino giunge con una documentazione sanitaria carente e poco attendibile e potrebbe presentare delle patologie difficilmente diagnosticabili con la sola visita pediatrica. Viene quindi seguito un percorso diagnostico-assistenziale che prevede l’effettuazione di esami di screening, comprensivi di esami ematici, strumentali e specialistici definiti dopo un’attenta analisi della documentazione sanitaria, del percorso adottivo e, ovviamente, dopo una valutazione clinica.

L’Ambulatorio, inserito nell’ambito della pediatria e guidato dalla d.ssa Anna Elisabetta Bussolini, è nato grazie alla collaborazione dell’associazione Petali dal Mondo onlus, impegnata sui temi dell’adozione e della tutela dell’infanzia.

Per accedervi, la famiglia o il pediatra curante potranno contattare la Pediatria dell’Ospedale di Tradate allo 0331 817416.