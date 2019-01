Banco Bpm a Savona: vietate le distrazioni

Due vittorie sofferte, l’una “dovuta” (con la Roma) e l’altra emozionante (in Champions, con Spalato) fanno da rampa di lancio per il prossimo impegno in campionato della Banco Bpm che sabato 26 gennaio sarà impegnata (ore 18) a Savona contro i biancorossi padroni di casa.

Una gara, lo insegna il match con i laziali di settimana scorsa, che non può essere presa sottogamba nonostante l’avversario di turno non sia certamente tra i più attrezzati. I liguri hanno perso sei delle ultime otto partite (l’ultima 9-3 con la Florentia) e si trovano in una situazione ben diversa rispetto alle ultime stagioni quando la Rari Nantes è stata quasi sempre tra le migliori sei della Serie A1, con tanto di una doppietta in Coppa Len nel 2011 e nel 2012.

Trofeo a cui ha contribuito anche Luca Damonte (foto in alto di S. Squarzanti), il grande ex dell’incontro: il mancino ha segnato mercoledì il gol decisivo in Champions contro lo Jadran e da quest’anno è in forza alla Sport Management allenata da Marco Baldineti.

Se Busto può contare sul capocannoniere della Serie A1, Stefano Luongo, a segno con la principesca media di 3,14 reti a partita, Savona si affida sulla propria concretezza con l’uomo in più visto che i biancorossi vanno in gol nel 54% dei casi. Attenzione quindi a non concedere troppi falli gravi, perché in caso di vittoria la Banco Bpm consoliderebbe ancora di più il proprio terzo posto.