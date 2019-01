Banco Bpm Sport Management, vittoria da Champions

(Foto Simone Squarzanti)

Soffertissima vittoria per il Banco Bpm Sport Management nel settimo turno di Len Champions League con i Mastini che battono lo Jadran Split 9-8 grazie a un decisivo gol di Damonte che a un minuto dalla fine dà il vantaggio. Un successo che permette alla squadra di Baldineti di consolidare il secondo posto nel girone B, sfruttando lo stop dell’Olympiacos Pireo contro la capolista Jug per allungare a +5 dal terzo posto dei campioni d’Europa in carica.

LA GARA – Partenza in salita per i bustocchi, con lo Jadran che nello spazio di un minuto va a segno due volte con Viskovic e Milardovic portandosi sullo 0-2. I Mastini provano a rimettere in equilibrio il match, ma il primo tempo si chiude sul 3-5 per gli ospiti.

Lo Jadran continua a mantenere il vantaggio e impegna a più riprese Lazovic, che si supera almeno in tre occasioni per mantenere i suoi a contatto. La ricorsa dei Mastini si conclude all’ultimo minuto, con la rete di Damonte a siglare il 9-8. È il gol decisivo perché lo Jadran non trova più la porta e Busto Arsizio può festeggiare un’altra incredibile vittoria in rimonta.

Marco Baldineti, coach del Banco Bpm Sport Management, commenta la vittoria: «Siamo arrivati alla fine del girone d’andata e abbiamo fatto secondo me molto bene in coppa fino a questo momento, perché siamo riusciti a ottenere un secondo posto contro squadre agguerritissime e giocando con spensieratezza. Oggi sono cambiate le cose perché dovevamo vincere e quando devi vincere diventa tutto difficile. Era una partita che temevo molto contro una squadra che non aveva nulla da perdere. I ragazzi sono stati bravi nonostante i tanti errori e nonostante una partita difficile siamo riusciti a riprenderla e poi a passare in vantaggio a un minuto dalla fine e devo fare i complimenti a tutti. Meglio di così non me lo sarei mai aspettato. Nulla è fatto e se vogliamo pensare alla Final Eight dovremo fare almeno 10-12 punti nel girone di ritorno».

Luca Damonte, autore del gol vittoria per il Banco Bpm Sport Management: «Quando conta fa piacere fare questi gol importanti. Ma il grande merito di questa vittoria va a tutta la squadra, perché alla fine quando la partita si è fatta più dura noi ci siamo uniti in difesa e non abbiamo concesso più nulla ai nostri avversari anche con l’uomo in più».

Ivan Asic, allenatore dello Jadran Split, torna invece a casa con tanto amaro e senza punti: «Non avremmo meritato di perdere perché abbiamo sempre controllato il punteggio per tutta la partita. I nostri avversari solo all’ultimo momento hanno fatto questo gol e hanno vinto, ma sono contento per la mia squadra che ha giocato molto bene».

PROSSIMI IMPEGNI – Il Banco BPM Sport Management tornerà in vasca sabato 26 gennaio, per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A1 maschile di pallanuoto, con la sfida che alle ore 18.00 vedrà i Mastini ospiti nella vasca della Rari Nantes Savona.