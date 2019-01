Caja loda la difesa: “Ottimo lavoro contro un’avversaria dura”

Un Attilio Caja soddisfatto e sollevato legge positivamente la partita con cui la Openjobmetis ha espugnato il parquet del MartiniPlaza di Groningen (67-73), vittoria tra l’altro arrivata a soli tre giorni dallo scivolone di Pistoia.

«Siamo molto contenti per aver vinto questa partita perché siamo arrivati qui in Olanda nutrendo grande rispetto verso il Donar, squadra che è dotata di talento in attacco e con tanti giocatori in grado di segnare da 3 punti – spiega il coach biancorosso – La nostra difesa ha chiuso l’area e protetto bene il canestro ma questo può essere rischioso contro avversari capaci di realizzare da fuori. Però questa sera abbiamo fatto un buon lavoro difensivo, mettendo una forte pressione sulla palla, togliendo passaggi facili e evitando di ribaltare palla in angolo. In attacco inoltre siamo stati consistenti perché abbiamo scelto opzioni differenti nei vari momenti della partita, facendo canestro con Moore o Scrubb quando Avramovic o Archie o Salumu non hanno trovato i punti e trovando altri protagonisti nel corso del match».

Imbeccato dai giornalisti locali, Caja ribadisce la buona impressione avuta dai giocatori di casa: «Mi aspettavo una partita difficile perché abbiamo visto sia la partita con Sassari sia un’altra tra quelle giocate di recente dal Donar e sapevamo che Groningen è in grado fare canestro con continuità, di muovere bene la palla anche con tanti passaggi consecutivi: eravamo convinti che non sarebbe stato facile vincere qui».

Anche l’MVP della serata, Tommy Scrubb, non nasconde la contentezza per un successo pesante in chiave qualificazione. «Sapevamo di incontrare una buona squadra, in grado di fare canestro anche da lontano. Abbiamo svolto un ottimo lavoro in difesa nel primo periodo, poi nella seconda parte di partita siamo andati in vantaggio. Era importante vincere qui per fare strada in coppa: ora abbiamo un’altra trasferta ma poi chiuderemo il girone con due partite interne. Questa è stata una sfida dura ma ce lo aspettavamo».