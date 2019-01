“Cambiare si può a Samarate”: si presenta il gruppo unitario per il cambiamento

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato con cui si presenta il gruppo alternativo al centrodestra guidato dalla Lega a Samarate, alle elezioni amministrative 2019

Samarate merita di più: più pulizia e decoro nelle strade e nelle piazze, maggiore attenzione alle scuole, manutenzioni delle strutture pubbliche, vicinanza e sostegno alle associazioni, più cura dei luoghi in cui si pratica sport, maggiori attenzione alle famiglie e alle loro necessità, più cultura e vivacità, a cominciare dalle piazze.

Quindi: più passione e entusiasmo per il nostro territorio.

Per questo ci stiamo mettendo in gioco. Abbiamo costruito e diffuso un appello a riunire le persone di buona volontà, che si ritrovano in 12 punti da sviluppare per Samarate, per condividere buone pratiche e proposte concrete da realizzare con un impegno assiduo e con l’entusiasmo di chi crede nella propria Città.

Questa è la città che vogliamo costruire!

Il percorso prosegue con un prossimo appuntamento, martedì 22 gennaio presso il Caffè Teatro di Verghera. Verrà presentato e condiviso il programma per impegnarsi a Samarate con un progetto nuovo, concreto, appassionante. Il gruppo continua a crescere e chi si impegnerà firmerà un patto per costruire la Samarate che vorremmo. A guidare il gruppo, un candidato sindaco che sarà capace di entusiasmo e passione, unite a grande competenza e conoscenza della città.

Da qui partirà la strada per presentarsi a tutti i cittadini e raccogliere nuove idee e entusiasmo tra la gente.

E’ un progetto nuovo, in cui i gruppi che si sono impegnati in Consiglio Comunale negli ultimi 10 anni si sono detti disponibili a fare un passo indietro, partecipando alla proposta, ma pronti a lasciare spazio a tutte le idee e forme di collaborazione da parte dei cittadini. Perché questo è un progetto per tutta Samarate, non per un pezzo della città. E’ in gioco il futuro della nostra città, il luogo dove abiteranno le nuove generazioni, i nostri figli. E’ tempo di mettersi in gioco e noi vogliamo mettere la faccia e il nostro impegno per Samarate.