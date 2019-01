Cenci: “La fusione tra i comuni è una buona notizia per i cittadini”

Roberto Cenci, consigliere regionale del M5S Lombardia, festeggia il passaggio del progetto di fusione tra i comuni di Cadrezzate e Osmate in Commissione regionale Programmazione e Bilancio.

«È un passo avanti verso la fusione e una buona notizia per i cittadini che trarranno importanti benefici da questa fusione. La razionalizzazione delle spesa avrà ricadute positive nella gestione delle risorse e in nuovi investimenti che mai come oggi sono urgenti e necessari per il nuovo Comune».

Il progetto, adesso, passera dall’aula consigliare di Regione Lombardia per l’approvazione definitiva.

«Ricordo – spiega cenci – che il referendum dell’ottobre 2018, che ha visto gli abitanti dei Comuni d’accordo a maggioranza alla fusione, è uno strumento cardine di democrazia per il M5S. Interpellare i cittadini e dare un seguito alle loro istanze è il primo fra i doveri dei politici».