Centri prelievi, apertura dalle 7 del mattino

Interessanti novità per chi deve ricorrere ai centri prelievi nei comuni di Azzate, Viggiù e Malnate.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi ha comunicato la riorganizzazione dei tre centri e il potenziamento della loro attività.

A Malnate l’apertura del Centro Prelievi è stata anticipata alle 7.00, per venire incontro soprattutto ai lavoratori, e, a breve, l’apertura alle 7.00 sarà in vigore anche a Viggù ed Azzate.

Per il resto, nulla è cambiato per il cittadino, con l’unica eccezione di Malnate dove il Centro prelievi ha cambiato sede, traslocando in piazza Libertà, nello stesso edificio che già ospita il Consultorio e l’ambulatorio vaccinale.

I laboratori dove si analizzano e refertano i campioni ematici restano quelli dell’Ospedale di Circolo di Varese, certificati e dotati delle tecnologie più avanzate e di tutte le professionalità necessarie a far fronte anche ai casi più particolari: si tratta dei laboratori di analisi chimico-cliniche, di Microbiologia, di Medicina nucleare, di Immunoematologia e Medicina trasfusionale, di Anatomia e Istologia patologica, di Genetica medica, di Tossicologia.

«I Laboratori dell’Ospedale di Circolo garantiscono la massima qualità possibile all’attività di analisi – precisa l’Azienda Socio Sanitaria- : oltre 6mila campioni vengono analizzati ogni giorno ed è dimostrato che il margine di approssimazione delle analisi di laboratorio è tanto più basso e tendente a zero quanto maggiore è la frequenza con cui le macchine svolgono l’attività stessa.

Inoltre, essendo Centri Prelievi dell’ASST, gli esiti delle analisi continueranno ad essere consultabili direttamente dagli specialisti ospedalieri in occasione delle visite a cui i pazienti dovessero sottoporsi, servizio particolarmente utile per i pazienti cronici che hanno scelto le strutture dell’ASST per farsi assistere».

Il Centro Prelievi di Viggiù continuerà ad essere aperto il mercoledì, venerdì e sabato dalle 7.30 alle 9.00, nella sede resa disponibile dalla collaborazione confermata dall’Istituto Madonna della Croce.

Il Centro Prelievi di Azzate, invece, è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.00 nella sede messa a disposizione dal Comune.

Per entrambi questi Centri prelievo, a breve, l’apertura sarà anticipata alle ore 7.00.

Il Centro Prelievi di Malnate, infine, è aperto dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 9.00 nella sede comunale di piazza Libertà, e non più nella sede di via Primo Maggio. A questo proposito, nella nuova sede l’Azienda ha già provveduto a riparare la piattaforma per agevolare l’accesso a chi ha difficoltà a camminare, ed è in programma l’acquisto di una nuova piattaforma più ampia e dotata di maniglie.

I Centri prelievi di Viggiù e di Malnate sono gli unici due punti aziendali aperti anche di sabato, ma non si eseguono prelievi per analisi di Microbiologia.