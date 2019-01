Cislago, ecco la nuova videosorveglianza

Prima delle festività sono entrate in funzione le prime 8 telecamere per videosorveglianza che consentono alla polizia locale la supervisione del paese.

E’ il primo step del progetto iniziato lo scorso autunno: si può conoscere in tempo reale la situazione del traffico, i blocchi della circolazione, gli eventuali incidenti e ovviamente effettuare tutte le operazioni legate alla sicurezza cittadina.

“E’ stata predisposta – spiega il consigliere comunale di maggioranza Cristiano Fagioli – la prima postazione di controllo centralizzata nell’ufficio della polizia locale in modo da poter visualizzare da un centro di controllo, la circolazione viaria e il territorio cittadino. Questa non è altro che la dimostrazione di come l’attuale Amministrazione si rimbocchi le maniche e si dia da fare per dare delle risposte concrete alle esigenze dei cittadini”.

Ad essere videosorvegliate sono anche “le principali direttrici di accesso del territorio, gli spazi intorno alla stazione ferroviaria e le piazze principali, oltre all’area dedicata alla piattaforma ecologica”.